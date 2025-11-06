10 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल... चेकिंग के दौरान कर रहा था भागने का प्रयास

संवाद सहयोगी, जागरण, गुलावठी (बुलंदशहर)। गुलावठी पुलिस व स्वाट टीम ने हापुड़-गुलावठी रोड पर संदिग्ध वाहन की चेकिंग के दौरान दस हज़ार के इनामी मेरठ के बदमाश को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। सीओ सिकंदराबाद भास्कर मिश्रा ने बताया कि बुधवार की रात गुलावठी पुलिस और स्वाट टीम हापुड़-गुलावठी रोड पर संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं रुका तथा बाइक को तेजी से मोड़कर मोहल्ला रामनगर बम्बे की पुलिया की तरफ भागने लगा।

जब पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा कर उसकी घेराबंदी की गई तो अपने को पुलिस से घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसको घायलावस्था मे गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश की पहचान साजिद पुत्र मेहराजुद्दीन निवासी लाला मोहम्मदपुर टंकी वाली गली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ के रूप में हुई हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस, दिल्ली से चोरी बुलट बरामद हुई है। बदमाश चोर व लुटेरा है, जिसने 6 जुलाई 2025 को थाना गुलावठी क्षेत्र में निर्माणाधीन तेवतिया कालोनी में लूट की घटना की थी। जिसकी गिरफ्तारी पर एसएसपी द्वारा दस हज़ार रूपये का इनाम घोषित किया गया था।