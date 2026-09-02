बुलंदशहर: पूर्व राज्य मंत्री और शिकारपुर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा का निधन

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पूर्व राज्यमंत्री और भाजपा विधायक अनिल शर्मा का निधन हो गया है। 63 वर्षीय शिकारपुर विधायक ने बुधवार दोपहर बीएल कपूर हॉस्पिटल दिल्ली में कैंसर पीड़ित पूर्व राज्य मंत्री ने अंतिम सांस ली। उनके निधन से जिले में शोक की लहर है।

जिले के ग्राम सुरजावली निवासी अनिल शर्मा ने ग्राम प्रधानी से राजनीतिक सफर शुरू किया था। वह दो बार खुर्जा व दो बार शिकारपुर से विधायक रहे। पिछली भाजपा सरकार में वन राज्यमंत्री थे। निर्विरोध चुने गए थे ग्राम प्रधान जानकारी के अनुसार वर्ष 1989 में अनिल शर्मा पहली बार अपने गांव सुरजावली से निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए थे। वह लगातार दो बार ग्राम प्रधान रहे। अनिल शर्मा ने वर्ष 2002 में पहली बार पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर खुर्जा विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और विजयी हुए। 2007 में भी उन्हें इसी सीट से सफलता मिली।