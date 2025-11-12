भूमि अधिग्रहण कानून ताक पर रखकर जमीन ले लेना चाहती है सरकार, इस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे... किसानों ने दी यह चेतावनी

संवाद सूत्र, जागरण, औरंगाबाद (बुलंदशहर)। क्षेत्र के गांव पिपाला में बुधवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान सभा के बैनर तले पंचायत आहूत की गई। पंचायत में यमुना एक्सप्रेस-वे एवं गंगा एक्सप्रेस-वे के लिंक एक्सप्रेस वे से प्रभावित किसानों की भूमि के बैनामे के बजाय भूमि अधिग्रहण के कानून के आधार पर अधिग्रहण करने, बढ़े हुए सर्किल सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा देने व लिंक रोड पर अंडरपास बनाने आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस अवसर पर किसानसभा के जिलाध्यक्ष जगवीर सिंह ने कहा कि सरकार अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं देना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अधिग्रहण के कानून को ताक पर रखकर जमीन का उनकी जमीन का बैनामा कराना चाहती है, ताकि किसानों को पर्याप्त लाभ से वंचित कर जमीनों को सस्ते दामों में लूट सके। उन्होंने चेतावनी दी कि किसान सभा सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने देगी।