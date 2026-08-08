बुलंदशहर में बरामदे में सो रहे वृद्ध की चाकू से गोदकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। घर के बरामदे में सो रहे वृद्ध की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। गांव नारऊ निवासी 62 वर्षीय आनंद घर के बरामदे में सो रहे थे। शनिवार रात करीब एक बजे आरोपित दीवार कूदकर घर में घुस गया। जहां बरामदे में सो रहे वृद्ध पर चाकू से हमला कर दिया।

चाकू से कई वार किए जाने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। एसपी देहात अंतरिक्ष जैन, डिबाई सीओ मधूप कुमार सिंह सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।