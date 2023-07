Bulandshahr News: चचेरे भाइयों संग चंदा लगाकर पी शराब, दो पैग कम मिलने पर हुआ बवाल; की खुदकुशी

Bulandshahr News बुलंदशहर में एक युवक ने दो पैग कम शराब मिलने पर एक युवक ने फांसी लगा ली। गुरुवार की शाम चार दोस्तों ने चंदा डालकर शराब मंगाई। चारों ने गांव के बाहर शराब पी। नशे की हालत में एक युवक ने दो पैग कम मिलने की बात कहकर हंगामा कर दिया। गुस्से में युवक घर गया और उसने फांसी लगा ली।

चार युवकों ने चंदा डालकर पी शराब, कम शराब मिलने पर एक ने लगाई फांसी

Your browser does not support the audio element.