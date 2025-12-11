PNB के पूर्व बैंक मित्र ने ग्राहकों के 87 लाख रुपये हड़पे, गोलमाल पकड़ में आने पर ब्रांच मैनेजर सहित चार सस्पेंड
बुलंदशहर में पीएनबी के पूर्व बैंक मित्र ने स्टाफ की मिलीभगत से ग्राहकों के 87 लाख रुपये हड़प लिए। आडिट में गोलमाल पकड़ में आने पर बैंक प्रबंधक सहित चा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पीएनबी के पूर्व बैंक मित्र ने अफसरों की मिलीभगत से ग्राहकों की लगभग 87 लाख रुपये की रकम हड़प ली। आडिट में मामला पकड़ में आते ही बैंक अधिकारियों में खलबली मच गई। प्रथम दृष्ट्या बैंक प्रबंधक और तीन कर्मचारियों की संलिप्तता मिलने पर उन्हें निलंबित किया गया। मामले की आरबीआइ को रिपोर्ट भेज पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है।
धोखाधड़ी का यह मामला नगर के डीएवी फ्लाइओवर के समीप स्थित पीएनबी की शाखा में लगभग तीन-चार माह पूर्व सामने आया है। यह मामला बैंक के आडिट के दौरान पकड़ा गया। बताया गया है कि आकाश नामक युवक पहले इस बैंक शाखा में बैंक मित्र के तौर पर काम करता था।
वह ग्राहकों से नकदी एकत्र कर उनके खातों में जमा करता था। बैंक ने उसे सेवा से मुक्त भी कर दिया, लेकिन बैंक से लंबे समय तक जुड़े रहने के कारण वह बैंक में आता-जाता रहा। स्टाफ के साथ मिलकर ग्राहकों की धनराशि जमा करने, एफडी बनाने, ऋण दिलाने और एफडी गिरवी रखकर ओवरड्राफ्ट सुविधा दिलाने जैसे कार्य कराता रहा। आरोप है कि इसी का उसने फायदा उठाया। ग्राहकों से ली गई पूरी धनराशि खाते में जमा नहीं की।
इतना ही नहीं उन्हें फर्जी रसीदें और फर्जी एफडी तक बनाकर दी। कई ग्राहकों के फर्जी एफडी को गिरवी रखकर ऋण भी दिलाए। आरोपित ने लगभग तीन वर्षों में यह खेल कर कई ग्राहकों से लगभग 87 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। हालांकि मामला सामने आने पर बैंक प्रबंधक अजय पासवान और तीन कर्मचारियों पर निलंबन की गाज गिराई गई है।
उधर, एसपी क्राइम नरेश कुमार ने बताया कि बैंक अधिकारी की शिकायत पर ग्राहकों से की गई धोखाधड़ी की जांच निरीक्षक रामखिलाड़ी यादव से कराई जा रही है। जांच पूरी होने पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
आरबीआइ को भेजी इस धोखाधड़ी की रिपोर्ट : एलडीएम
एलडीएम धीरज कुमार झा ने बताया कि पीएनबी की बैंक शाखा में धोखाधड़ी का यह मामला लगभग तीन-चार माह पुराना है। आडिट के समय पुराने रिकार्ड खंगाले गए तो लगभग 87 लाख की धोखाधड़ी की जानकारी हुई। मामले में प्रबंधक और तीन बैंक कर्मियों को निलंबित किया गया है। आरबीआइ को इस मामले की रिपोर्ट भेजी गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस भी जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।