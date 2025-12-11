PNB के पूर्व बैंक मित्र ने ग्राहकों के 87 लाख रुपये हड़पे, गोलमाल पकड़ में आने पर ब्रांच मैनेजर सहित चार सस्पेंड

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पीएनबी के पूर्व बैंक मित्र ने अफसरों की मिलीभगत से ग्राहकों की लगभग 87 लाख रुपये की रकम हड़प ली। आडिट में मामला पकड़ में आते ही बैंक अधिकारियों में खलबली मच गई। प्रथम दृष्ट्या बैंक प्रबंधक और तीन कर्मचारियों की संलिप्तता मिलने पर उन्हें निलंबित किया गया। मामले की आरबीआइ को रिपोर्ट भेज पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है।

धोखाधड़ी का यह मामला नगर के डीएवी फ्लाइओवर के समीप स्थित पीएनबी की शाखा में लगभग तीन-चार माह पूर्व सामने आया है। यह मामला बैंक के आडिट के दौरान पकड़ा गया। बताया गया है कि आकाश नामक युवक पहले इस बैंक शाखा में बैंक मित्र के तौर पर काम करता था।

वह ग्राहकों से नकदी एकत्र कर उनके खातों में जमा करता था। बैंक ने उसे सेवा से मुक्त भी कर दिया, लेकिन बैंक से लंबे समय तक जुड़े रहने के कारण वह बैंक में आता-जाता रहा। स्टाफ के साथ मिलकर ग्राहकों की धनराशि जमा करने, एफडी बनाने, ऋण दिलाने और एफडी गिरवी रखकर ओवरड्राफ्ट सुविधा दिलाने जैसे कार्य कराता रहा। आरोप है कि इसी का उसने फायदा उठाया। ग्राहकों से ली गई पूरी धनराशि खाते में जमा नहीं की।