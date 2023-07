Bulandshahr News: ब्लेड से काट डाला शरीर, बोतल में भरा खून, आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवक की हालत नाजुक

सनकी युवक ने ब्लेड से काट डाला शरीर बोतल में भरा खून हालत नाजुक। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने गांव वालों ने दूसरे समुदाय पर आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो घर में खून से भरी बोतल और ब्लेड बरामद किया। इसके बाद ग्रामीणाें को समझा कर मामला शांत कराया। युवक हिंदू संगठन का कार्यकर्ता है।

सनकी युवक ने ब्लेड से काट डाला शरीर, बोतल में भरा खून, हालत नाजुक

बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। आहार थाना क्षेत्र में खानपुर से घर आया युवक अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह युवक अपनी चारपाई पर जख्मी हालत में मिला। स्वजन ने दूसरे संप्रदाय के युवकों पर हमला कर घायल करने का आरोप लगाया। पुलिस जांच में युवक ने अपने सीने, हाथ और पेट को ब्लेड से काटा और कमरे में रखी एक बोतल में खून भी भरा, जो पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल युवक को हालत चिंताजनक बनी हुई है। सुबह खून से लथपथ मिला युवक आहार थाना क्षेत्र के गांव खलिकपुर निवासी 22 वर्षीय भूपेंद्र पुत्र जसवंत सिंह देर शाम अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह पांच बजे जब उसके स्वजन भूपेंद्र को जगाने कमरे में पहुंचे तो वह चारपाई पर खून से लथपथ पड़ा था। स्वजन उसे लेकर घेर में पहुंचे और अलीगढ़ मेडिकल में भर्ती कराया, जहां भूपेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है। सीओ और थाना प्रभारी ने की पड़ताल मौके पर पहुंची सीओ अन्विता उपाध्याय और थाना प्रभारी निशान सिंह के सामने स्वजन और ग्रामीणों दूसरे संप्रदाय के युवकों पर हमले का आरोप लगाकर हंगामा किया। थाना प्रभारी निशान सिंह ने बताया कि भूपेंद्र ने खुद आत्महत्या का प्रयास किया है। माउकेंप नशीले इंजेक्शन, ब्लेड और खून से भरी बोतल बरामद हुई है। स्वजन ने फर्श पर पड़े खून को घायल भूपेंद्र की टी शर्ट से ही पोंछा लगाया और घायल को कमरे से बाहर घेर में लेटा दिया। सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास स्वजन और ग्रामीणों ने बताया कि भूपेंद्र हिंदू रक्षा दल का पदाधिकारी भी है और खानपुर थाना क्षेत्र के गांव स्योराजपुर में अपनी नानी के घर पर रहकर आईटीआई की पढ़ाई कर रहा है। भूपेंद्र ने चार दिन पूर्व गोहत्या, धर्मांतरण आदि के संदेश इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए थे। इससे कुछ विशेष संप्रदाय के युवकों ने भूपेंद्र को धमकी दी थी। इससे आहत भूपेंद्र ने सीने पर लिखा राम शब्द ब्लेड से काट डाला। युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया है, घर से ब्लेड, इंजेक्शन और खून से भरी बोतल पुलिस ने बरामद कर ली है। मामले की जांच कर करवाई की जाएगी। श्लोक कुमार, एसएसपी

Edited By: Abhishek Saxena