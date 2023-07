Bulandshahr: एप्पल फोन के बदले थमा दिया पैड वाला मोबाइल, एक लाख रुपये वापस मांगने पर हत्या, नहर में फेंकी लाश

Bulandshahr Crime News In Hindi अपहृत व्यापारी पुत्र की हत्या कर शव गंगनहर में फेंका। पुलिस अभी तक शव बरामद नहीं कर पाई है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि पुलिस गंगनहर में जाल लगाकर और गोताखोरों की मदद से शव को खोजने में जुटी है। एप्पल फोन के बदले थमाए पैड वाले मोबाइल को वापस करने में हुआ था विवाद।

Bulandshahr News: अपहृत व्यापारी पुत्र की हत्या कर शव गंगनहर में फेंका

बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। नगर कोतवाली क्षेत्र के बीड़ी सिगरेट के थोक व्यापारी का इकलौता बेटा सोमवार की देर रात संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया था। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। युवक ने बताया कि सोमवार की देर शाम व्यापारी के बेटे को बुलाकर हत्या कर शव गंगनहर में फेंक दिया है। पुलिस गंगनहर में जाल लगाकर शव को खोजबीन में जुटी है। कुछ लोग हिरासत में लिए थे पुलिस ने सोमवार की देर रात बीड़ी सिगरेट के थोक व्यापारी सवर्गीय शरद गोयल का इकलौता पुत्र केशव उर्फ माधव संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया था। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि केशव की हत्या कर शव बहलीनपुरा नहर में फेंक दिया है, शव खोजने के लिए गोताखोर की टीम लगाई गई है। बताया कि नगर के ही एक युवक से माधव ने एक लाख रुपए का एप्पल मोबाइल फोन लिया था। एप्पल के बदले केशव को की पैड वाला मोबाइल एप्पल के बॉक्स में रखकर दे दिया। जब केशव ने फोन की जांच कराई तो वह नकली निकला। पैसे लेने के बहाने बुलाया था केशव ने अपने दोस्त दक्ष कुमार से एक लाख रुपए वापस मांगे लेकिन उसने नहीं दिए। सोमवार को दक्ष ने पैसे देने के बहाने उसे लाल तालाब स्थित मंडी में बुलाया और स्कूटी पर बैठाकर ले गया। जहां केशव की गला दबाकर हत्या कर दी और शव वहलीनपुरा स्थित गंग नहर में फेंक दिया।

