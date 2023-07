Bulandshahr News: डग्गेमार बस ने मारी कार में टक्कर, दो युवकों की मौत, दिल्ली से संभल जा रहे थे कार सवार

Bulandshahr Accident News In Hindi डग्गेमार बस ने कार में टक्कर मार दी। दो की मौत हो गयी। दोनों वाहनों की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि तेज धमाका हुआ। हादसे में अनूप शर्मा पुत्र उमेश चंद निवासी गांव धौरनपुर थाना फैजगंज बंदायूं और उनके रिश्तेदार ज्ञानेश शर्मा पुत्र जगदीश शरण निवासी गणेशपुरी कालोनी चंदौसी जनपद संभल की मौके पर ही मौत हो गई।

बस की टक्कर से कार दो लोगों की मौत, तीन गंभीर

बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह करीब साढे़ चार बजे डग्गामार बस ने कार में टक्कर मार दी। इससे कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन घायल हो गए। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और जिला अस्पताल से दिल्ली रेफर किया गया है। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है और स्वजन को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार में मारी टक्कर जहांगीराबाद कोतवाली की बारहखंभा पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव शेखपुर के सामने डग्गामार बस ने कार में टक्कर मार दी। दोनों वाहनों की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि तेज धमाका हुआ। हादसे में (45) अनूप शर्मा पुत्र उमेश चंद निवासी गांव धौरनपुर थाना फैजगंज बंदायूं और उनके रिश्तेदार ज्ञानेश शर्मा पुत्र जगदीश शरण निवासी गणेशपुरी कालोनी चंदौसी जनपद संभल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कार की पिछली सीट पर सवार पवन कुमार, अतुल कुमार और सचिन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार काे सड़क से हटवाया और यातायात सुचारू कराया। इसके साथ आरोपित बस चालक को हिरासत में ले लिया है। दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां घायल पवन की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना पाकर स्वजन पोस्टमार्टम हाऊस पर पहुंच गए हैं। चौकी इंजार्ज परवेज खान ने बताया कि कार सवार दिल्ली से संभल जा रहे थे, रास्ते में सड़क हादसा होने से दो लोगों की मौत हो गई है।

