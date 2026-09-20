बुलंदशहर में जल संकट: 5,000 से अधिक परिवारों को नहीं मिला पानी, ऊर्जा निगम की लापरवाही से टूटी मुख्य पाइपलाइन
ऊर्जा निगम के ठेकेदार की लापरवाही से बुलंदशहर में पेयजल की मुख्य पाइपलाइन टूट गई, जिससे 5,000 से अधिक घरों में पानी का संकट खड़ा हो गया।
HighLights
ऊर्जा निगम के ठेकेदार के कर्मचारियों ने शनिवार की रात तोड़ी लाइन।
पालिका के कर्मचारियों ने ठेकेदार को पकड़ा, ठीक न करने पर दी मशीन जब्त की चेतावनी।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ऊर्जा निगम के ठेकेदार के कर्मचारियों ने अंडर ग्राउंड लाइन डालने के लिए ड्रिल मशीन चलाते समय पालिका की पेयजल सप्लाई की मुख्य लाइन तोड़ दी। इससे पांच हजार से अधिक घरों में पेयजल का संकट खड़ा हो गया। रविवार सुबह पानी की सप्लाई चालू की गई तो पानी बहने लगा। इसके बाद सप्लाई बंद की गई। शाम तक सप्लाई चालू नहीं हो सकी।
पालिका कर्मचारियों ने बताया कि होटल क्लासिक के पास ऊर्जा निगम का ठेकेदार अंडर ग्राउंड केबिल डालने के लिए काम कर काम कर रहा है। शनिवार की रात में ठेकेदार के श्रमिकों ने केबिल डालने के लिए ड्रिल मशीन चलाई तो पेयजल की मुख्य पाइपलाइन टूट गई। यह लाइन ओवरहेड टैंक से घरों को जाने वाली मुख्य सप्लाई की पाइप लाइन है। रविवार तड़के पानी की सप्लाई चालू करने के लिए पालिका के कर्मचारी पहुंचे तो पता चला कि पानी बर्बाद हो रहा है।
बहुत अधिक पानी बह रहा था, इसलिए ओवरहेड टैंक से पानी को बंद करना पड़ा। सुबह से शाम तक वार्ड पांच और वार्ड एक में पानी की सप्लाई नहीं पहुंच सकी। पानी सप्लाई न पहुंचने के कारण काफी संख्या में घरों में पानी का संकट हो गया। सुशीला बिहार निवासी सतीश ने बताया कि सुबह रविवार की छुट्टी के चलते देरी से सोकर उठे। टोंटी खोली तो पानी नहीं आ रहा था।
लोगों ने नगरपालिका के जलकल विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को फोन कर पानी न आने की शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलने पर जलकल विभाग के जेई रजत त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे और ऊर्जा निगम के ठेकेदार से बात कर लाइन सही कराने के लिए कहा। लाइन सही न होने पर उनकी मशीन जब्त करने की चेतावनी दी। पालिका ईओ डा. अश्विनी कुमार सिंह का कहना है कि लाइन सही करने का काम चल रहा है।