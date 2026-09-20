बुलंदशहर में जल संकट: 5,000 से अधिक परिवारों को नहीं मिला पानी, ऊर्जा निगम की लापरवाही से टूटी मुख्य पाइपलाइन

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ऊर्जा निगम के ठेकेदार के कर्मचारियों ने अंडर ग्राउंड लाइन डालने के लिए ड्रिल मशीन चलाते समय पालिका की पेयजल सप्लाई की मुख्य लाइन तोड़ दी। इससे पांच हजार से अधिक घरों में पेयजल का संकट खड़ा हो गया। रविवार सुबह पानी की सप्लाई चालू की गई तो पानी बहने लगा। इसके बाद सप्लाई बंद की गई। शाम तक सप्लाई चालू नहीं हो सकी।

पालिका कर्मचारियों ने बताया कि होटल क्लासिक के पास ऊर्जा निगम का ठेकेदार अंडर ग्राउंड केबिल डालने के लिए काम कर काम कर रहा है। शनिवार की रात में ठेकेदार के श्रमिकों ने केबिल डालने के लिए ड्रिल मशीन चलाई तो पेयजल की मुख्य पाइपलाइन टूट गई। यह लाइन ओवरहेड टैंक से घरों को जाने वाली मुख्य सप्लाई की पाइप लाइन है। रविवार तड़के पानी की सप्लाई चालू करने के लिए पालिका के कर्मचारी पहुंचे तो पता चला कि पानी बर्बाद हो रहा है।

बहुत अधिक पानी बह रहा था, इसलिए ओवरहेड टैंक से पानी को बंद करना पड़ा। सुबह से शाम तक वार्ड पांच और वार्ड एक में पानी की सप्लाई नहीं पहुंच सकी। पानी सप्लाई न पहुंचने के कारण काफी संख्या में घरों में पानी का संकट हो गया। सुशीला बिहार निवासी सतीश ने बताया कि सुबह रविवार की छुट्टी के चलते देरी से सोकर उठे। टोंटी खोली तो पानी नहीं आ रहा था।