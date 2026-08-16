स्पीड पोस्ट और आधार कार्ड की विशेष सेवा अब रविवार को भी, डाक विभाग की नौकरीपेशा लोगों के लिए सौगात

बुलंदशहर (वि.)। आमजन और नौकरीपेशा लोगों के लिए डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट और आधार कार्ड की विशेष सेवा शुरू की है। बुलंदशहर के प्रधान डाकघर और मुख्य डाकघर खुर्जा में प्रत्येक रविवार को आधार कार्ड और स्पीड पोस्ट सेवा मिलेंगी।

डाक अधीक्षक रंजीत अग्रवाल ने बताया कि आम जनता को कार्य दिवस में व्यस्तता के कारण आधार कार्ड बनवाने, अपडेट कराने या जरूरी दस्तावेज स्पीड पोस्ट करने में असुविधा का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए डाक विभाग ने रविवार के दिन भी बुलंदशहर व खुर्जा डाकघर में आधार से संबंधित सभी सेवाएं चालू रखने का निर्णय लिया है।