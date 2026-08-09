टीकाकरण के बाद भी मिल रहे एमआर रोगी, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग सकते में

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। मीजल्स रुबेला की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान भी चलाया, बावजूद इसके एमआर (मीजल्स रुबेला) के मरीज सामने आ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक एक जनवरी से 30 जून तक छह माह में एमआर के 40 मरीज सामने आए हैं। छह सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। टीकाकरण के बाद भी एमआर के केस सामने आने से स्वास्थ्य अधिकारी चिंतित हैं।

बच्चों और किशोरों को खसरा और रूबेला (एमआर) से बचाने के लिए हर साल टीकाकरण कराया है। बावजूद इसके हर साल एमआर के तमाम मरीज सामने आते हैं। इस साल मिले 40 मरीजों में चार माह से 22 साल तक की आयु के युवा शामिल हैं। टीका लगने के बाद भी मीजल्स रुबेला के मरीज निकलने के कई कारण हैं। चिकित्सकों का कहना है कि टीके की दोनों खुराक न लेने, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) कम होने या वायरस का बहुत ज्यादा फैलने के कारण लोग बीमारी की चपेट में आते हैं।

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा. शशिकांत राय का कहना है कि टीका लगने से बीमारी का असर गंभीर नहीं होता है। उन्होंने बताया कि कई लोग बच्चों को केवल पहली खुराक पिलाकर भूल जाते हैं, जबकि पूरी सुरक्षा के लिए दोनों खुराक जरूरी हैं। कुछ बच्चों का शरीर टीके के बाद भी पर्याप्त एंटीबाडी नहीं बना पाता। जिन बच्चों को टीका लगा होता है, उनमें बीमारी होने पर भी खतरा कम रहता है।