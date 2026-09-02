बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौत, तहेरा भाई गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड पर सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि उनके ताऊ का लड़का घायल हो गया। घायल को नगर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद आरोपित चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड पर दादू पटरी के निकट बाइक को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 47 वर्षीय हीरालाल पुत्र वीरपाल निवासी मीरपुर की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका भाई 45 वर्षीय दिनेश और ताऊ का बेटा जयपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें खुर्जा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जहां चिकित्सकों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि जयपाल का उपचार चल रहा है। जानकारी होने पर दोनों भाइयों के स्वजन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि हीरालाल और दिनेश दिल्ली में मजदूरी करते थे। दोनों मंगलवार को दिल्ली से अपने घर किसी कार्य से आए थे। जहां से दोनों बुधवार सुबह तहसील किसी कार्य से आ रहे थे। उधर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।