Bulandshahr News: आढ़त व्यापारी को लूटने वाले बदमाशाें से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से एक घायल, दो गिरफ्तार

Bulandshahr Crime News In Hindi व्यापारी से लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गयी दो बदमाश पकड़े। वहीं बीते 26 जून को खुर्जा में आढ़त व्यापारी रवि करण के साथ हुए लूट के मामले में भी दोनों बदमाश वांछित चल रहे थे। जिनकी गिरफ्तारी पर 15-15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। बदमाशों के पास से मिली बाइक को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है।

Bulandshahr News: व्यापारी से लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, दो पकड़े, एक के लगी गोली।

Your browser does not support the audio element.

बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। आढ़त व्यापारी से लूट के मामले में वांछित दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। रविवार रात को चेकिंग कर रही थी पुलिस की टीम खुर्जा सीओ दिलीप सिंह ने बताया कि रविवार रात को कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ संदिग्धों की तलाश में चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान जब वह जेवर मार्ग पर चंद्रलोक कालोनी के मोड़ पर पहुंचे, तो इसी दौरान उन्हें बाइक पर दो संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। जिनको रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने बाइक तेज कर दी। जिस पर पुलिस टीम ने उनका पीछा किया, तो वह जाटव श्मशान के पास कच्चे रास्ते पर पहुंच गए। जहां उनकी बाइक गिर गई। जिस पर बदमाशों द्वारा अपने आपको घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की। जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा मौके से भागने लगा। घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा जिसे घेराबंदी करते हुए पुलिस ने गंदे नाले से पकड़ लिया। दोनों बदमाशों से पुलिस ने लूटे 41,000 रुपये बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम फुरकान पुत्र फकीरा निवासी कुरेशी वाली मस्जिद सोहरावगेट थाना कोतवाली जनपद मेरठ और इसाक पुत्र रजा निवासी मोहल्ला सराय बहलीन सोहराब गेट मेरठ बताया। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश फुरकान को अस्पताल में भर्ती कराया। गैंगस्टर एक्ट में भी वांछित है बदमाश कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश फुरकान काफी शातिर है। वह हापुड़ जनपद से भी गैंगस्टर एक्ट में लगातार वांछित चल रहा था। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि फुरकान पर विभिन्न थानों में करीब 18 मुकदमें दर्ज हैं, जबकि इसाक पर दो मुकदमे दर्ज हैं।

Edited By: Abhishek Saxena