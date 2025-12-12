Language
    मंदिरों से घंटे चोरी करने वालों ने पुलिस पर की फायरिंग, मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, साथी सहित गिरफ्तार

    By BHUPENDRA KUMAREdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:14 PM (IST)

    संवाद सूत्र, जागरण, दानपुर (बुलंदशहर)। कोतवाली डिबाई की रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर क्षेत्र के अलीगढ़ अनूपशहर मार्ग की सूरजपुर मखेना नहर पर गुरुवार की रात डिबाई पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश के दूसरे साथी को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया। 
    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविरतन सिंह ने बताया कि जनपद के वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत गुरुवार की रात थाना डिबाई पुलिस स्वाट टीम के साथ सूरजपुर मखेना के पास संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को एक बाइक पर दो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को अनूपशहर की ओर आते दिखे।
    पुलिस ने दोनों को रूकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बाइक को तेजी से मोड़कर सूरजपुर नहर पटरी की ओर भागने लगे। पुलिस की टीम ने बदमाशों का पीछा कर घेराबंदी की, तो बदमाश अपने को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ में जवाबी फायरिंग की। 
    इसमें एक बदमाश ताज मोहम्मद उर्फ बसईया पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने इसके साथी को घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए डिबाई के सरकारी अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस ने पकड़े गए घायल बदमाश का नाम ताज मोहम्मद उर्फ बसईया पुत्र कल्लू खान निवासी ग्राम धुबई थाना हसायन जनपद हाथरस हाल निवासी सन्नौट थाना जहांगीराबाद जनपद बुलंदशहर और दूसरे का नाम हम्मू उर्फ भूरा पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम सिल्ला थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ हाल निवासी नई बस्ती वहीदनगर जनपद अलीगढ़ बताया है।
    पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, बाइक,चोरी के घंटे व लोहा काटने का कटर बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं। बदमाश विभिन्न जनपदो में मंदिर से घंटे चोरी करने की घटनाएं कर चुके हैं। बदमाशों ने डिबाई थाना क्षेत्र में बीते तीन अगस्त को चामुण्डा मंदिर से घंटे चोरी किये थे। तभी से पुलिस को बदमाशों की तलाश थी।

