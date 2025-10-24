कक्षा आठ की छात्रा खुशी के कारण इटली के कोच और खिलाड़ी पहुंचे UP के गांव
Bulandshahr News: बुलंदशहर निवासी खुशी इंटरनेट पर वीडियो देखकर लंबी कूद का अभ्यास करती है। इटली निवासी कोच माताओ एनीओती से उसका संपर्क हुआ। उन्होंने उसे आनलाइन प्रशिक्षण देना शुरू किया। शुक्रवार को उससे मिलने उसके गांव पहुंचे और उसे लंबी कूद के टिप्स दिए। खुशी राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुकी है।
संवाद सूत्र, जागरण, औरंगाबाद (बुलंदशहर)। गांव भीकनपुर में कक्षा आठ की छात्रा खुशी इंटरनेट पर वीडियो देखकर लंबीकूद की प्रैक्टिस करती है और प्रैक्टिस के वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करती है। करीब दो साल पहले खुशी के सोशल मीडिया पर लंबीकूद के वीडियो देखकर इटली की बोलवियो यूनिवर्सिटी में शारीरिक विभाग के कोच माताओ एनीओती ने लाइक किया और आनलाइन ही खुशी को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। इटली के खिलाड़ियों के साथ भारत भ्रमण पर आए कोच शुक्रवार को गांव भीकनपुर पहुंचे और छात्रा खुशी को लंबी कूद की ट्रेनिंग देते हुए कई टिप्स दिए।
राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेडल जीत चुकी है खुशी
गांव भीकनपुर निवासी नवाब सिंह गुर्जर की पुत्री खुशी हरवंश मेमोरियल पब्लिक स्कूल नंगलाकरन में कक्षा आठ की छात्रा है। खुशी ने बताया कि लंबीकूद में वह अंडर 14 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अहमदाबाद, अंडर 16 नार्थ इंडिया प्रतियोगिता प्रयागराज में गोल्ड व अंडर 16 छत्तीसगढ़ में ब्रांच मेडल जीत चुकी है।
वह गांव में स्थित अपने घेर में ही लंबी कूद के वीडियो इंटरनेट पर देखकर वह प्रैक्टिस करती है। साथ ही अपने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड भी करती है। करीब दो साल पहले खुशी के वीडियो को इटली की बोलविया यूनिवर्सिटी के शारीरिक विभाग के कोच माताओ एनिओती ने लाइक किया था। इसके बाद कोच ने खुशी से इंस्टाग्राम पर वार्ता की थी।
कोच ने किया था मिलने का वादा
कोच ने उससे वादा किया था कि भारत भ्रमण के दौरान ही उससे मिलने आएंगे। भारत भ्रमण के अंतिम दिन शुक्रवार को इटली के कोच माताओ एनिओती अपनी टीम के साथी एथलीट फेडिरिको ब्रुनो, एलेक्स फ्रेबो लाग, इलारिया माकाफेरी, डेकथानल खिलाड़ी इमैनुएल पेनकालरी, इनोसेंट पार्थो, जूलिया सोरनिया हैप्थनल, बैठरिसे मीनाथो के साथ गांव भीकनपुर खुशी के आवास पर पहुंचे।
कोच व खिलाड़ियों का किया स्वागत
वहां पहले से ही मौजूद युवाओं एवं खुशी के स्वजन ने कोच व खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया। टीम के कोच माताओ एनिओती ने बताया कि टीम में इटली के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल हैं। इटली के कोच ने खुशी को वस्त्र भेंट किए और उसे लंबीकूद की ट्रेनिंग दी।
अमरसिंह पीजी कालेज लखावटी के प्रोफेसर भीष्म सिंह, धर्मपाल सिंह, प्रधान श्रीपाल सिंह, ब्रह्मपाल सिंह, अनुज भाटी, अनिल गुर्जर, जगत सिंह, साहब सिंह, मोहित सिंह, संजीव सिंह, इन्दर सिंह आदि मौजूद रहे।
