कक्षा आठ की छात्रा खुशी के कारण इटली के कोच और खिलाड़ी पहुंचे UP के गांव

संवाद सूत्र, जागरण, औरंगाबाद (बुलंदशहर)। गांव भीकनपुर में कक्षा आठ की छात्रा खुशी इंटरनेट पर वीडियो देखकर लंबीकूद की प्रैक्टिस करती है और प्रैक्टिस के वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करती है। करीब दो साल पहले खुशी के सोशल मीडिया पर लंबीकूद के वीडियो देखकर इटली की बोलवियो यूनिवर्सिटी में शारीरिक विभाग के कोच माताओ एनीओती ने लाइक किया और आनलाइन ही खुशी को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। इटली के खिलाड़ियों के साथ भारत भ्रमण पर आए कोच शुक्रवार को गांव भीकनपुर पहुंचे और छात्रा खुशी को लंबी कूद की ट्रेनिंग देते हुए कई टिप्स दिए।

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेडल जीत चुकी है खुशी गांव भीकनपुर निवासी नवाब सिंह गुर्जर की पुत्री खुशी हरवंश मेमोरियल पब्लिक स्कूल नंगलाकरन में कक्षा आठ की छात्रा है। खुशी ने बताया कि लंबीकूद में वह अंडर 14 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अहमदाबाद, अंडर 16 नार्थ इंडिया प्रतियोगिता प्रयागराज में गोल्ड व अंडर 16 छत्तीसगढ़ में ब्रांच मेडल जीत चुकी है।

वह गांव में स्थित अपने घेर में ही लंबी कूद के वीडियो इंटरनेट पर देखकर वह प्रैक्टिस करती है। साथ ही अपने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड भी करती है। करीब दो साल पहले खुशी के वीडियो को इटली की बोलविया यूनिवर्सिटी के शारीरिक विभाग के कोच माताओ एनिओती ने लाइक किया था। इसके बाद कोच ने खुशी से इंस्टाग्राम पर वार्ता की थी।

कोच ने किया था मिलने का वादा कोच ने उससे वादा किया था कि भारत भ्रमण के दौरान ही उससे मिलने आएंगे। भारत भ्रमण के अंतिम दिन शुक्रवार को इटली के कोच माताओ एनिओती अपनी टीम के साथी एथलीट फेडिरिको ब्रुनो, एलेक्स फ्रेबो लाग, इलारिया माकाफेरी, डेकथानल खिलाड़ी इमैनुएल पेनकालरी, इनोसेंट पार्थो, जूलिया सोरनिया हैप्थनल, बैठरिसे मीनाथो के साथ गांव भीकनपुर खुशी के आवास पर पहुंचे।