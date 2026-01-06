Language
    भाजपा नेता समेत आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बसपा के पूर्व विधायक के भतीजे की हत्या का मामला

    By Vipin Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:45 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पूर्व विधायक अलीम के भतीजे की हत्या के मामले में पुलिस ने भाजपा ग्रामीण मंडल मंत्री समेत आठ के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला और लाइसेंसी पिस्टल लूटने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने नामजद एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के लिए पांच लोगों को हिरासत में लिया है।

    रविवार की रात कोतवाली देहात क्षेत्र की मामन रोड पर डा. मुमताज के बाग के पास हमलावरों ने पीटकर बसपा के पूर्व विधायक स्व. अलीम के तहेरे भाई हाजी वाहिद के पुत्र सूफियान की हत्या कर दी थी।

    उसके भाई अकरम को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सूफियान एवं घायल अकरम के भाई मोहम्मद हुजेफा ने बताया कि रविवार की रात करीब आठ बजे उसके भाई सूफियान और अकरम अपने साथी कादिर अली के साथ कार से खुर्जा स्थित रिश्तेदारी में जा रहे थे। जैसे ही वह मामन रोड पर डा. मुमताज के बाग और नीमखेड़ा गांव के पास पहुंचे, तो पीछे से आई स्कार्पियो ने उनकी कार को ओवरटेक कर रोक लिया।

    स्कार्पियो में सवार भूरा उर्फ रविन्द्र, बबलू उर्फ विजय, भाजपा ग्रामीण मंडल में मंत्री पिंटू उर्फ सतेंद्र और तेजपाल निवासी गांव नीमखेड़ा एवं तीन-चार अज्ञात ने बिना किसी बात लाठी-डंडा एवं लोहे की राड से सूफियान और अकरम पर हमला बोल दिया।

    सूफियान इन लोगों से जान बचाकर भागा तो आरोपितों ने स्कार्पियो से टक्कर कारकर उसे कुचल दिया और दोनों भाइयों के मोबाइल एवं अकरम की लाइसेंसी पिस्टल लूटकर भाग गए। पुलिस ने दोनों भाइयों को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने सूफियान को मृत घोषित कर दिया।
    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सूफियान के सिर में गंभीर चोट लगने से मौत होने की पुष्टि हुई है। आवास विकास प्रथम स्थित कब्रिस्तान में सूफियान के शव को सिपुर्द ए खाक कर दिया गया।

    दो पक्षों में हुई थी मारपीट में हुई मौत

    एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मामन रोड पर डा. मुमताज का बाग है, जिसे वह बेच रहे हैं। बाग को खरीदने के लिए कई प्रापर्टी डीलर प्रयासरत हैं। अकरम भी बाग को खरीदना चाहते थे।

    इसी के चलते रविवार की रात सूफियान, अकरम अपने साथी अधिवक्ता कादिर अली के साथ बाग को देखने गए थे। वहां पर कदमों से वह बाग की पैमाइश करने लगे, इसी बीच वहां बबलू और विजय पहुंच गया।

    विवाद होने पर बबलू ने फोन पर अपने भाई और साथियों को बुला लिया। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में सूफियान की मौत हो गई और अकरम घायल हो गया। हमलावर अकरम की लाइसेंसी पिस्टल और मोबाइल लूट ले गए।

    सूफियान के भाई की तहरीर पर नीमखेड़ा निवासी भूरा उर्फ रविद्र, बबलू, पिंटू उर्फ सतेन्द्र व तेजपाल और चार अज्ञात के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला व लाइसेंसी पिस्टल लूटने का मुकदमा दर्ज हुआ है। भूरा उर्फ रविन्द्र को गिरफ्तार किया है।