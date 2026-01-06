Language
    बुलंदशहर सदर तहसील परिसर में अगौता ब्लाॅक प्रमुख के पति पर हमला, इस कारण हुआ विवाद, वीडियो वायरल

    By BHUPENDRA KUMAREdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:19 PM (IST)

    बुलंदशहर सदर तहसील परिसर में अगौता ब्लाक प्रमुख रेनू चौधरी के पति आदेश चौधरी पर हमला हुआ। पंचायत निर्वाचक नामावली पर सुनवाई के दौरान हुए विवाद में उन ...और पढ़ें

    बुलंदशहर सदर तहसील परिसर में होती मारपीट। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सदर तहसील परिसर में अगौता ब्लाॅक प्रमुख के पति पर हमले का मामला सामने आया है। मारपीट का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ब्लाक प्रमुख के पति ने कोतवाली पर चार नामजद और 10-15 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह मामला शहर से लेकर गांव तक चर्चा का विषय बन गया है।

    अगौता ब्लाॅक प्रमुख रेनू चौधरी के पति आदेश चौधरी ने बताया कि मंगलवार को सदर तहसील परिसर में पंचायत निर्वाचक नामावली में शामिल नामों पर आपत्ति के संबंध में सुनवाई होनी थी। इसी को लेकर वह और अन्य ग्रामीण तहसील परिसर आए थे। इसी बीच किसी बात को लेकर समयपाल सिंह पुत्र बीरबल योगेश पुत्र समयपाल सिंह, दीपक पुत्र समयपाल सिंह तथा करनप्रति पुत्र उदयपाल सिंह ने गांव के ही अन्य लोगों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया।

    आरोप है कि जब उनके द्वारा बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपितों ने उनके साथ मारपीट करते पथराव करना शुरू कर दिया। जिसमें उनके नाक एवं अन्य जगह चोट आई और गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तहसील स्तरीय अधिकारियों और पुलिस ने हमलावरों से उन्हें बचाया। पुलिस को आता देख आरोपित भाग गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा, जहां से डाक्टरों से प्राथमिक उपचार के बाद घायल ब्लाक प्रमुख के पति आदेश चौधरी का घर भेज दिया। वही पर मौजूद किसी युवक ने मारपीट का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।

    अपर पुलिस अधीक्षक नगर शंकर प्रसाद का कहना है कि ब्लाक प्रमुख के पति आदेश चौधरी की तहरीर पर उन्हीं के गांव निवासी समयपाल सिंह, योगेश, दीपक, करन और 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांचोपरांत साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों के खिलाफ कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।