Bulandshahr News: इलाज के बहाने पर युवती से अश्लील हरकत करने का आरोप, परिजनों ने एसएसपी को दी शिकायत

थाना खानपुर क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह चोला थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक चिकित्सक के पास अपनी बुआ बेटी को लेकर पहुंचा। आरोप है कि आरोपी चिकित्सक उसकी बुआ की बेटी को पर्दे लगे कमरे में ले गया जहां आरोपी ने नस ढूंढने के बहाने युवती के निजी अंगों को छुआ और अश्लील हरकत की।

वैद्य पर इलाज के बहाने पर युवती से अश्लील हरकत करने का आरोप

ककोड़, जागरण टीम: थाना खानपुर क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी बुआ की बेटी को रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, जिसके चलते वह चोला थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक चिकित्सक के पास अपनी बुआ बेटी को लेकर पहुंचा। आरोप है कि आरोपी चिकित्सक उसकी बुआ की बेटी को पर्दे लगे कमरे में ले गया, जहां आरोपी ने नस ढूंढने के बहाने युवती के निजी अंगों को छुआ और अश्लील हरकत की। बताया कि आरोपी की हरकतों से युवती ने आरोपी से इलाज कराने से मना कर दिया और आप बीती सुनाई। आरोपी से शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को धमकी देते हुए मौके से भगा दिया। बताया कि ग्रामीणों से जानकारी करने पर पता चला कि आरोपी पहले ही महिला मरीजों के साथ इलाज कराने के नाम अश्लील हरकतें कर चुका है। आरोपी की नीच हरकतों के चलते कई बार पिटाई भी हो चुकी है। चोला थाना प्रभारी अंकित चौहान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Shivam Yadav