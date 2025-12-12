Language
    बुलंदशहर वासियों के लिए खुशखबरी! जिले के इन मार्गों पर चलेंगी रोडवेज बसें, लोगों की राह होगी आसान

    By Prashant Gaud Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:43 AM (IST)

    बुलंदशहर वासियों के लिए खुशखबरी है। शिकारपुर से पहासू और शिकारपुर से अनूपशहर मार्ग पर बुलंदशहर डिपो से एक-एक रोडवेज बसों का संचालन कराया जाएगा। ग्रामी ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शिकारपुर से पहासू और शिकारपुर से अनूपशहर मार्ग पर बुलंदशहर डिपो से एक-एक रोडवेज बसों का संचालन कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सेवा देने के लिए परिवहन निगम ने यह तैयारी की है।

    इसके चलते इन मार्गों पर पड़ने वाले गांवों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। ताकि इन मार्गों पर पड़ने वाले गांवों पर स्टॉप निर्धारित किए जा सके और इन्हें टिकट वेडिंग मशीन में दर्ज कराकर बसों का संचालन कराया जा सके।

    दरअसल, शिकारपुर से पहासू और शिकारपुर से अनूपशहर मार्ग पर फिलहाल परिवहन निगम की रोडवेज बस संचालित नहीं होने से सवारियों को काफी परेशाननी उठानी पड़ती है।

    जबकि इन मार्गों पर काफी गांव पड़ते हैं। सैंकड़ों ग्रामीण नियमित आवागमन भी करते हैं। ऐसे में उन्हें टेम्पो आदि के अलावा डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। काफी समय से इस मार्ग पर रोडवेज बसों के संचालन की मांग की जा रही है। अब सवारियों की यह मुश्किल आसान करने की परिवहन निगम ने कवायद की है।

    एक-एक रोडवेज बस होगी संचालित, लगाएंगी दो-दो फेरे

    बुलंदशहर डिपो के एआरएम परमानंद ने बताया कि शिकारपुर से पहासू और अनूपशहर मार्ग पर रोडवेज बस के संचालन की मांग की गई है। इसको लेकर सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इन मार्गों में पड़ेंगे वाले गांवों को चिन्हित किया जा रहा है। ताकि इन मार्गों पर स्टॉप निर्धारित हो सके और इनके नाम टिकट वेडिंग मशीन में दर्ज कराए जा सके।

    शुरुआत में शिकारपुर से अनूपशहर और शिकारपुर से पहासू के लिए एक-एक रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। सुबह-शाम एक-एक फेरे लगाएंगी। इसके बाद सवारियों की संख्या बढ़ती तो इन रोडवेज बसों का रूट बढ़ाया जाएगा।

    शिकारपुर से अनूपशहर वाली बस बुलंदशहर तक और शिकारपुर से पहासू वाली बस को खुर्जा से बुलंदशहर तक के लिए अप-डाउन संचालित किया जाएगा।

