बुलंदशहर वासियों के लिए खुशखबरी! जिले के इन मार्गों पर चलेंगी रोडवेज बसें, लोगों की राह होगी आसान

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शिकारपुर से पहासू और शिकारपुर से अनूपशहर मार्ग पर बुलंदशहर डिपो से एक-एक रोडवेज बसों का संचालन कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सेवा देने के लिए परिवहन निगम ने यह तैयारी की है। इसके चलते इन मार्गों पर पड़ने वाले गांवों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। ताकि इन मार्गों पर पड़ने वाले गांवों पर स्टॉप निर्धारित किए जा सके और इन्हें टिकट वेडिंग मशीन में दर्ज कराकर बसों का संचालन कराया जा सके।



दरअसल, शिकारपुर से पहासू और शिकारपुर से अनूपशहर मार्ग पर फिलहाल परिवहन निगम की रोडवेज बस संचालित नहीं होने से सवारियों को काफी परेशाननी उठानी पड़ती है।

जबकि इन मार्गों पर काफी गांव पड़ते हैं। सैंकड़ों ग्रामीण नियमित आवागमन भी करते हैं। ऐसे में उन्हें टेम्पो आदि के अलावा डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। काफी समय से इस मार्ग पर रोडवेज बसों के संचालन की मांग की जा रही है। अब सवारियों की यह मुश्किल आसान करने की परिवहन निगम ने कवायद की है।