दहेज में मिले 51 लाख लौटाए, सिर्फ एक रुपया लेकर बुलंदशहर के युवक ने मथुरा की कृष्णा संग रचाई शादी
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक युवक ने दहेज में मिले 51 लाख रुपये लौटाकर मथुरा की कृष्णा से सिर्फ एक रुपया लेकर शादी की। युवक ने दहेज लेने से इनकार कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। समाज में फैली दहेज प्रथा को युवा वर्ग खत्म करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही सार्थक पहल बुलंदशहर के विवेक ने की है। विवेक ने दहेज में 51 लाख लेने से इनकार करते हुए मात्र एक रुपये को स्वीकार किया।
इसके बाद मथुरा की कृष्णा संग सात फेरे लेकर विवाह की रस्म पूरी की। मथुरा के फौलाना बाजना निवासी वेदपाल सिंह की पुत्री कृष्णा का विवाह नगर के यमुनापुरम निवासी विवेक पुत्र मुकेश के साथ गुरुवार को मेरठ रोड स्थित शांतिदीप रिसॉर्ट में होना तय हुआ था।
वधू पक्ष व वर पक्ष के लोग शांतिदीप रिसॉर्ट में एकत्र हुए। शाम को लग्न की रस्म के दौरान वधू पक्ष के लोगों ने दहेज में 51 लाख रुपये नकद दिए। इस पर विवेक व उनके स्वजन ने दहेज में रुपये लेने से इनकार कर दिया।
इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवेक के बड़े भाई भाकियू टिकैत के एनसीआर युवा अध्यक्ष मंटू चौधरी ने बताया कि यह निर्णय नवंबर माह में सौरम, मुज़फ्फरनगर में हुई सरखाप पंचायत के महत्वपूर्ण और सामाजिक सुधार वाले निर्णयों से प्रेरित होकर लिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।