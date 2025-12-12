दहेज में मिले 51 लाख लौटाए, सिर्फ एक रुपया लेकर बुलंदशहर के युवक ने मथुरा की कृष्णा संग रचाई शादी

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। समाज में फैली दहेज प्रथा को युवा वर्ग खत्म करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही सार्थक पहल बुलंदशहर के विवेक ने की है। विवेक ने दहेज में 51 लाख लेने से इनकार करते हुए मात्र एक रुपये को स्वीकार किया।

इसके बाद मथुरा की कृष्णा संग सात फेरे लेकर विवाह की रस्म पूरी की। मथुरा के फौलाना बाजना निवासी वेदपाल सिंह की पुत्री कृष्णा का विवाह नगर के यमुनापुरम निवासी विवेक पुत्र मुकेश के साथ गुरुवार को मेरठ रोड स्थित शांतिदीप रिसॉर्ट में होना तय हुआ था।

वधू पक्ष व वर पक्ष के लोग शांतिदीप रिसॉर्ट में एकत्र हुए। शाम को लग्न की रस्म के दौरान वधू पक्ष के लोगों ने दहेज में 51 लाख रुपये नकद दिए। इस पर विवेक व उनके स्वजन ने दहेज में रुपये लेने से इनकार कर दिया।