युवक ने बताया कि वह टैक्सी चलाता है। कुछ दिन पहले उसे सोशल मीड‍िया पर नेहा नाम की महिला के नाम से फ्रेंड र‍िक्‍वेस्‍ट भेजी गई। जैसे ही नेहा को फ्रेंड बनाया तो उसके मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आई। एक महिला ने उसे अपनी बातों में फंसाया और अश्लील बातें की। दो दिन बाद ही पीड़ित के मोबाइल पर उसकी वीडियो भेजकर 50 हजार रुपये की मांग की गई।

पुल‍िस ने मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी है।

जहांगीराबाद (बुलंदशहर), संवादसूत्र। साइबर ठग नई-नई तरकीब से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर से सामने आया है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक युवक ने जैसे ही वीडियो कॉल रिसीव की तो एक ने महिला बातचीत शुरू की। महिला ने वीड‍ियो कॉल पर ही अश्लील हरकतें शुरू कर दी और इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। इसके बाद युवक से 50 हजार रुपये की मांग करने लगी। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात युवक और महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच साइबर सेल को सौंप दी है। 'Hello... मैं नेहा बोल रही हूं' पीड़ित ने जहांगीराबाद थाने में दी तहरीर में बताया कि वह टैक्सी चलाकर अपना और अपने पर‍िवार का पालन-पोषण करता है। कुछ दिन पहले उसे सोशल मीड‍िया पर नेहा नाम की महिला के नाम से फ्रेंड र‍िक्‍वेस्‍ट भेजी गई। युवक ने जैसे ही नेहा को फ्रेंड बनाया तो उसके मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आई। रिसीव करने पर एक महिला ने उसे अपनी बातों में फंसाया और अश्लील बातें की। दो दिन बाद ही पीड़ित के मोबाइल पर उसकी वीडियो भेजकर 50 हजार रुपये की मांग की गई। Santkabir Nagar: शादी के चार साल बाद पत्नी को फोन पर तीन तलाक बोलकर खत्म किया रिश्ता, पति सहित 5 के खिलाफ FIR युवक को ब्‍लैकमेल कर मांगे 50 हजार रुपये पीड़ित का आरोप है कि महिला से इनकार करने पर एक युवक का फोन आया और खुद को दारोगा बताकर 50 हजार रुपये देने अन्यथा वीडियो वायरल करने और जेल भेजने की धमकी दी गई। धमकी से डरे पीड़ित ने जहांगीराबाद थाने में अज्ञात महिला और युवक के खिलाफ तहरीर दी। जहांगीराबाद थाना प्रभारी आइपीएस आदित्य बंसल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच साइबर सेल को सौंप दी गई है। आरोपितों की शिनाख्त कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

