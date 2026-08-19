विश्व पटल पर चमकेगा बुलंदशहर: 65 किमी क्षेत्र में आकार लेगा 'गंगा कॉरिडोर', CM योगी ने दिए सर्वे के आदेश

अमर सिंह राघव, बुलंदशहर। जनपद के गंगा तटीय महाभारतकालीन पौराणिक एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की श्रृंखला को काॅरिडोर बनाने के लिए दैनिक जागरण के अभियान का असर हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ने और पर्यटन विकास के लिए कारिडोर बनाने के लिए सर्वे करने के निर्देश जारी किए हैं।

धार्मिक स्थलों की श्रृंखला अब पर्यटन के विश्व पटल पर चमकेंगी। पर्यटन विभाग अगस्त के अंतिम सप्ताह में काॅरिडोर बनाने के लिए वृहद सर्वे शुरू करेगा।

जिले की स्याना,अनूपशहर और डिबाई तहसील में 65 किलोमीटर के क्षेत्र से पतित पावनी गंगा गुजर रही है। इस 70 किलोमीटर के क्षेत्र में गंगा तटीय महाभारतकालीन पौराणिक एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की श्रृंखला है। दैनिक जागरण ने 12 मार्च 2023 से धार्मिक स्थलों की श्रृंखला को काॅरिडोर बनाने का अभियान शुरू किया था। अभियान जनांदोलन में परिवर्तित हो गया था।

अभियान के बाद से अभी तक श्रृंखला में 100 करोड़ रुपये से सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण और 20 करोड़ रुपये धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण पर खर्च हो चुके हैं। दैनिक जागरण के अभियान के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा तटीय धार्मिक स्थलों की श्रृंखला का कारिडोर बनाने के लिए पर्यटन विभाग को सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

पर्यटन विभाग अगस्त के अंतिम सप्ताह में कारिडोर के लिए सर्वे शुरू कर देगा। धार्मिक स्थल पर्यटन की अपार संभावनाओं को सदियों से समेटे है। कारिडोर बनने से श्रद्धालुुओं के सुविधा विकसित होने के साथ ही रोजगार सृजन भी होगा।