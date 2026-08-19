विश्व पटल पर चमकेगा बुलंदशहर: 65 किमी क्षेत्र में आकार लेगा 'गंगा कॉरिडोर', CM योगी ने दिए सर्वे के आदेश
Bulandshahr News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में गंगा किनारे स्थित पौराणिक धार्मिक स्थलों को जोड़कर कॉरिडोर बनाने के लिए सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। दैनिक जागरण के अभियान के बाद यह पहल हुई है, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
HighLights
इसी माह के अंतिम सप्ताह में पर्यटन विभाग शुरू करेगा वृहद सर्वे।
कॉरिडोर से पर्यटन विकास और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा।
अमर सिंह राघव, बुलंदशहर। जनपद के गंगा तटीय महाभारतकालीन पौराणिक एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की श्रृंखला को काॅरिडोर बनाने के लिए दैनिक जागरण के अभियान का असर हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ने और पर्यटन विकास के लिए कारिडोर बनाने के लिए सर्वे करने के निर्देश जारी किए हैं।
धार्मिक स्थलों की श्रृंखला अब पर्यटन के विश्व पटल पर चमकेंगी। पर्यटन विभाग अगस्त के अंतिम सप्ताह में काॅरिडोर बनाने के लिए वृहद सर्वे शुरू करेगा।
जिले की स्याना,अनूपशहर और डिबाई तहसील में 65 किलोमीटर के क्षेत्र से पतित पावनी गंगा गुजर रही है। इस 70 किलोमीटर के क्षेत्र में गंगा तटीय महाभारतकालीन पौराणिक एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की श्रृंखला है। दैनिक जागरण ने 12 मार्च 2023 से धार्मिक स्थलों की श्रृंखला को काॅरिडोर बनाने का अभियान शुरू किया था। अभियान जनांदोलन में परिवर्तित हो गया था।
अभियान के बाद से अभी तक श्रृंखला में 100 करोड़ रुपये से सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण और 20 करोड़ रुपये धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण पर खर्च हो चुके हैं। दैनिक जागरण के अभियान के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा तटीय धार्मिक स्थलों की श्रृंखला का कारिडोर बनाने के लिए पर्यटन विभाग को सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
पर्यटन विभाग अगस्त के अंतिम सप्ताह में कारिडोर के लिए सर्वे शुरू कर देगा। धार्मिक स्थल पर्यटन की अपार संभावनाओं को सदियों से समेटे है। कारिडोर बनने से श्रद्धालुुओं के सुविधा विकसित होने के साथ ही रोजगार सृजन भी होगा।
अभियान के यह थे मुख्य बिंदु
- गंगा किनारे धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ने को सात मीटर चौड़ी सड़क
- धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण को पर्यटन विकास कार्य
- मांडव ऋषि आश्रम से माता बेलोन देवी मंदिर को काॅरिडोर बनाना
काॅरिडोर पर एक नजर
- काॅरिडोर में मांडव ऋषि आश्रम, गुरु गोरक्षनाथ सिद्ध बाबा आश्रम, आंबकेश्वर महादेव मंदिर, बाबा खड़क सिंह गुरुद्वारा, माता अवंतिका देवी मंदिर, भृगु ऋषि आश्रम, कर्ण घाट, मां कल्याणी देवी मंदिर और डिबाई तहसील के बेलोन में बेलोन माता मंदिर हैं।
इन्होंने कहा...
मुख्यमंत्री कार्यालय से माता बेलोन देवी मंदिर और धार्मिक स्थलों को जोड़ काॅरिडोर बनाने को सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश मिले हैं। माह के अंतिम सप्ताह में कारिडोर के लिए वृहद सर्वे शुरू कर दिया जाएगा।
-दीपिका सिंह, उप निदेशक पर्यटन विभाग