बुलंदशहर: सामूहिक दुष्कर्म मामले के दूसरे दोषी शमशुद्दीन को 20 वर्ष का कारावास, 15000 जुर्माना

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अदालत ने लगभग सवा दो साल पुराने युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले के दूसरे दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में एक दोषी को कोर्ट पहले ही 20 वर्ष के कारावास की सजा सुना चुकी है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनुराज सिंह और कुश कुमार ने बताया कि 23 मार्च 2024 को वादी ने कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कराया था।

इसमें वादी ने बताया था कि 23 मार्च 2024 को उसकी 23 वर्षीय पुत्री खेत से पशुओं का चारा लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में मुजम्मिल और शमशुद्दीन निवासी गांव जहरा युवती को पकड़कर ईंख के खेत में ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया।

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज की और पीड़ित का मेडिकल परीक्षण करा आरोपित मुजम्मिल और शमशुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। यह मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज एफटीसी प्रथम की अदालत में पहुंचा। बुधवार को न्यायाधीश शिवानंद ने दोष सिद्ध होने पर शमशुद्दीन को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।