बुलंदशहर में दहेज हत्या के तीन दोषियों को दस-दस वर्ष का कारावास, 15-15 हजार रुपये का लगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। लगभग साढ़े चार साल पहले दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति, देवर और सास को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजक नितिन त्यागी और संघमित्रा के अनुसार, 29 जनवरी 2022 को नगर कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। वादी सत्येंद्र गोस्वामी ने बताया कि उनकी बेटी सिमरन की शादी 2 जुलाई 2021 को तरुण निवासी मौजपुर खुर्जा के साथ हुई थी।