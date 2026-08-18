बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से भाई-बहन की मौत

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। डिबाई -शिकारपुर मार्ग पर स्थित गांव नौरंगाबाद के निकट बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार भाई व बहन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना पर पहुंची पुलिस ने घायलों के शवो को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गांव करकौरा महाराजपुर निवासी 22 वर्षीय केशव गांव आकलपुर से अपनी विवाहिता बहन 30 वर्षीय हिमांशी उर्फ तन्नु को साथ लेकर सोमवार रात करीब एक बजे बाइक द्वारा अपने गांव करकौरा महाराजपुर लौट था। रास्ते में अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। जिसमें बाइक सवार भाई व बहन की मौके पर ही मौत हो गई।