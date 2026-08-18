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बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से भाई-बहन की मौत

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 02:28 PM (IST)

बुलंदशहर के डिबाई-शिकारपुर मार्ग पर नौरंगाबाद गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार भाई-बहन की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. बुलंदशहर में डिबाई-शिकारपुर मार्ग पर भीषण बाइक दुर्घटना।

  2. अज्ञात वाहन की टक्कर से भाई-बहन की मौके पर मौत।

  3. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, कार्रवाई शुरू।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। डिबाई -शिकारपुर मार्ग पर स्थित गांव नौरंगाबाद के निकट बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार भाई व बहन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना पर पहुंची पुलिस ने घायलों के शवो को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गांव करकौरा महाराजपुर निवासी 22 वर्षीय केशव गांव आकलपुर से अपनी विवाहिता बहन 30 वर्षीय हिमांशी उर्फ तन्नु को साथ लेकर सोमवार रात करीब एक बजे बाइक द्वारा अपने गांव करकौरा महाराजपुर लौट था। रास्ते में अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। जिसमें बाइक सवार भाई व बहन की मौके पर ही मौत हो गई।

 