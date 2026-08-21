बुलंदशहर: जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से मारपीट और लूटपाट, महिला डॉक्टर समेत 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Bulandshahr News: बुलंदशहर के सुधीर नर्सिंग होम में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र कुमार शर्मा के साथ मारपीट और लूटपाट हुई। एक महिला चिकित्सक समेत दस कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
HighLights
कालाआम चौराहा के पास स्थित सुधीर नर्सिंग होम का मामला।
एसोसिएश अध्यक्ष ने कोतवाली नगर पर दर्ज कराई रिपोर्ट।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कालाआम चौराहा के पास स्थित सुधीर नर्सिंग होम में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ अभद्रता, मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष की शिकायत पर थाना कोतवाली नगर पुलिस ने महिला चिकित्सक सहित दस कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच करना बता रही है।
जिला बार एसोसिएश ने अध्यक्ष रविंद्र कुमार शर्मा ने कोतवाली नगर पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि 20 अगस्त की सुबह लगभग नौ बजे वह अपनी वृद्ध मां के साथ सुधीर नर्सिंग होम में भर्ती एक परिचित मरीज को देखने के लिए गए थे। जब वे मां के साथ लिफ्ट में सवार थे, तभी लिफ्ट अचानक बंद हो गई।
लिफ्ट में फंसने की शिकायत करने पर महिला चिकित्सक चित्रा अस्पताल के 8-9 कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि समस्या का समाधान करने के बजाय महिला चिकित्सक और उनके साथ कर्मचारी अध्यक्ष के साथ अभद्रता पर उतर आए और विरोध करने पर आरोपितों ने जिला बार अध्यक्ष के साथ मारपीट करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए।
आरोप है कि महिला चिकित्सक ने उनकी जेब से 4500 रुपये निकाल लिए। आरोप है कि जब उन्होंने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो आरोपितों ने उनका मोबाइल फोन छीनकर जमीन पर पटक तोड़ दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे एसोसिएशन अध्यक्ष के सुरक्षाकर्मी और उनके भाई ने किसी तरह उनकी जान बचाई।
इसके बाद में महिला चिकित्सक चित्रा के पति चिकित्सक सुधीर कुमार ने टूटा हुआ फोन तो वापस कर दिया, लेकिन रुपये नहीं लौटाए। घटना के बाद से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है।
सीओ सिटी पखर पांडेय ने बताया कि एसोसिएशन के अध्यक्ष का मेडिकल परीक्षण कराया गया है तथा उनकी शिकायत पर महिला चिकित्सक चित्रा को नामजद करते दस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।