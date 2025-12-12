Bulandshahr: 25.59 करोड़ रुपये से अनूपशहर का आबादी भाग होगा फोरलेन, शासन ने दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शासन ने अनूपशहर में मुरादाबाद-गवां-बुलंदशहर स्टेट हाईवे-148 के आबादी के हिस्से को फोरलेन बनाने के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर दी है। आबादी भाग में पांच किलोमीटर के टुकड़े को फोरलेन बनाने को 8.9 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी कर दी है। प्रांतीय खंड जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी करा कर आबादी हिस्से को फोरलेन बनाने का काम शुरू कर देगा।

जिले में प्रांतीय खंड विभाग सड़क नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए गंभीरता से काम कर रहा है। गंभीरता के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मुरादाबाद-गवां-बुलंदशहर स्टेट हाईवे-148 अनूपशहर के आबादी भाग से होकर निकल रहा है।

सड़क डबलेन होने के कारण कस्बे में जाम की स्थिति रहती है। प्रांतीय खंड ने पिछले दिनों ने अनूपशहर में मुरादाबाद-गवां-बुलंदशहर स्टेट हाईवे-148 के आबादी भाग के पांच किलोमीटर को फोरलेन बनाने का एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा था।

शासन ने अनूपशहर में मुरादाबाद-गवां-बुलंदशहर स्टेट हाईवे-148 के आबादी भाग के पांच किलोमीटर को फोरलेन के 25.59 करोड़ के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर दी है। एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही 8.9 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी कर दी है।

इसके साथ ही अनूपशहर में मुरादाबाद-गवां-बुलंदशहर स्टेट हाईर्वे-148 पर वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण शहर में हर समय जाम की स्थिति रहती हैं। अभी यह डबललेन हैं। आबादी हिस्से के फोरलेन बनने से शहर को जाम से राहत मिलने के साथ ही श्रद्धालुओं और राहगीरों को भी सहूलियत होगी। यातायात को भी नई रफ्तार मिलेगी।