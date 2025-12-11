फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेची 78 लाख की जमीन, महिला समेत छह गिरफ्तार
बुलंदशहर पुलिस ने 78 लाख रुपये की जमीन को फर्जी दस्तावेजों से बेचने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने फर्जी पहचान पत्र का उपयोग कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव वैलाना स्थित 78 लाख रुपये की कृषि भूमि को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने के छह आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों में एक महिला भी शामिल है। महिला ने जमीन की फर्जी मालिक बनकर जमीन को बेचा था। गिरफ्तार आरोपितों में तीन वैलाना गांव के रहने वाले हैं। जबकि दो मथुरा जनपद और एक गौतमबुद्धनगर जिले का रहने वाला है।
पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि बताया कि गाजियाबाद के पटेल नगर बी ब्लाक निवासी उर्वशी गुप्ता ने नौ दिसंबर 2025 को ककोड़ थाने पर तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी गांव वैलाना स्थित खेती की जमीन को अज्ञात जालसाजों ने फर्जी तरीके से किसी अन्य महिला को उर्वशी गुप्ता बनाकर दिल्ली निवासी पंकज जैन को बेच दिया है।
शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। जांच में पुलिस को आठ आरोपितों के नाम प्रकाश में आए। गुरुवार को पुलिस ने गिरोह के छह मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपितों ने आपस में मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया हुआ था।
उन्होंने सबसे पहले गिरोह की महिला सदस्य संगीता चौधरी का फोटो इस्तेमाल करके असली वादिया उर्वशी गुप्ता के नाम का फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड तैयार कराया। इसके बाद फर्जी पहचान पत्र के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक की ककोड़ शाखा में उर्वशी गुप्ता के नाम से एक खाता खुलवाया।
पूरे कागजात तैयार होने के बाद गिरोह ने गांव वैलाना स्थित उर्वशी गुप्ता की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और संगीता चौधरी को असली उर्वशी गुप्ता बनाकर दिल्ली निवासी राहुल जैन को जमीन का फर्जी बैनामा कर दिया।
फर्जी बैनामा कर उन्हें 78 लाख रुपये की मोटी रकम मिली। इस रकम में से 17 लाख 50 हजार रुपये संगीता चौधरी के बैंक खाते में जमा किए थे। पुलिस ने तत्काल खाता होल्ड करा दिया है। गिरफ्तार आरोपितों की शिनाख्त ककोड़ थाना क्षेत्र वैलाना निवासी सतेन्द्र उर्फ सत्तू, कुलदीप भाटी, कर्मवीर सिंह, गौतमबुद्धनगर जनपद के आच्छेपुर निवासी राजकुमार उर्फ राजा और मथुरा जनपद के कस्बा बाजना निवासी संतोष कुमार पुत्र विशंबर दयाल और संगीता चौधरी पत्नी योगेंद्र के रूप में हुई है।
सीओ सिकंदराबाद भास्कर मिश्रा ने बताया कि बैंक खाते की रकम फ्रीज कराने के अलावा आरोपितों के पास से एक लैपटाप, एक प्रिंटर, एक फर्जी आधार कार्ड, एक पैन कार्ड की छाया प्रति बरामद की है। पूछताद के बाद सभी आरोपितों का चालान कर दिया। अदालत ने सभी आरोपितों को जेल भेज दिया। अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।