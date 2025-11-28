SIR in UP: बुलंदशहर में 29 बीएलओ ने एसआईआर का शत-प्रतिशत काम किया पूरा, प्रशासन करेगा सम्मानित
बुलंदशहर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में तेज़ी आई है। लापरवाही करने वाले बीएलओ पर कार्रवाई हो रही है, जबकि 29 बीएलओ ने शत-प्रतिशत काम पूरा किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरकर जमा करने की अपील की है, ताकि उनका नाम मतदाता सूची से न हटे।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। विधानसभा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में बेपरवाही बरतने पर बीएलओ पर एफआइआर कराने के साथ ही वेतन रोकने की कार्रवाई के बीच कुछ बीएलओ एेसे हैं, जिन्होनें विशेष पुनरीक्षण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है। शत-प्रतिशत काम पूरा करने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया जा रहा है। प्रशासन भी ऐसे बीएलओ को सम्मानित करेगा।
जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआइआर) के तहत 2663718 मतदाताओं का सत्यापन किया जाना है। मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 2876 बीएलओ लगाए गए हैं। पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले 14 बीएलओ के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के साथ ही छह बीएलओ का वेतन रोकने और 21 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है लेकिन इसकी एक अलग तस्वीर भी है।
जिले भर में अनेकों बीएलओ ऐसे हैं, जिन्होंने पुनरीक्षण का काम शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है। स्याना तहसील के उच्च प्राथमिक विद्यालय सबदलपुर के बीएलओ उत्तम कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। सिकंदराबाद- नौ, डिबाई- पांच, खुर्जा- चार, स्याना- 10, अनूपशहर में एक समेत 29 समेत बीएलओ द्वारा शत-प्रतिशत काम पूरा कर लिया है।
एसआइआर में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से सूचना एकत्र करने के साथ ही गणना प्रपत्र भर कर जमा कर रहे हैं। गणना प्रपत्र का विवरण पोर्टल पर आनलाइन अपलोड भी करना है। जिससे गणना प्रपत्र का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। यदि आप अपना प्रपत्र भरकर जमा नहीं करते हैं, तो आपका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी।
जिले भर में अभी तक 29 बीएलओ द्वारा एसआइआर का शत-प्रतिशत कार्य पूरा कर चुके हैं। सभी मतदाता जल्द से जल्द गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें। जिससे गणना प्रपत्र भरकर जमा कर दें। - अभिषेक कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।