SIR in UP: बुलंदशहर में 29 बीएलओ ने एसआईआर का शत-प्रतिशत काम किया पूरा, प्रशासन करेगा सम्मानित

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। विधानसभा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में बेपरवाही बरतने पर बीएलओ पर एफआइआर कराने के साथ ही वेतन रोकने की कार्रवाई के बीच कुछ बीएलओ एेसे हैं, जिन्होनें विशेष पुनरीक्षण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है। शत-प्रतिशत काम पूरा करने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया जा रहा है। प्रशासन भी ऐसे बीएलओ को सम्मानित करेगा।



जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआइआर) के तहत 2663718 मतदाताओं का सत्यापन किया जाना है। मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 2876 बीएलओ लगाए गए हैं। पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले 14 बीएलओ के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के साथ ही छह बीएलओ का वेतन रोकने और 21 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है लेकिन इसकी एक अलग तस्वीर भी है।