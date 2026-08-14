जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ग्राहकों को बेहतर, किफायती, विश्वसनीय एवं सुरक्षित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने को बीएसएनएल विशेष योजनाएं (प्लान) लेकर आया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन्हें लांच किया गया है।

गुरुवार को भूड़ स्थित टेलीफोन एक्सचेंज पर आयोजित पत्रकार वार्ता में परिचालन क्षेत्र प्रमुख प्रदीप कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक रुपये का फ्रीडम प्लान इस अवसर की प्रमुख योजना है। इसमें फ्री सिम, अनलिमिटेड वायस कालिंग, एक जीबी डेटा और सौ एसएमएस प्रतिदिन की सुविधा रहेगी। इस प्लान की वैधता 24 दिन है। यह रिटेल ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

वहीं, 2399 रुपये वार्षिक मोबाइल प्लान पर पर ग्राहकों को 47 दिन की अतिरिक्त वैधता दी जा रही है। इसमें 365 दिनों बजाय अब 412 दिन की बैधता मिलेगी। इसके अलावा बीएसएनएल के एफटीटीएच के भारत फाइबर ग्राहकों के लिए भी विशेष आफर उपलब्ध है।

1199 रुपये वाला एफटीटीएच प्लान अब 1111 रुपये प्रति माह में मिलेगा। इसमें 200 एमबीपीएस तक हाई-स्पीड इंटरनेट, 5000 जीबी तक डेटा, 24 घंटे अनलिमिटेड कालिंग और डबल बैंड वाइफाइ ओएनटी (माडम) की सुविधा मिलेगी। ग्राहकों को मनोरंजन के लिए 27 ओटीटी की सुविधा भी मिलेगी। आफर अवधि के दौरान ग्राहकों को 88 रुपये तक की मासिक बचत का लाभ भी मिलेगा।

सेटेलाइट सेवा से जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं, वहां भी कर सकेंगे संपर्क सेल्स एंड मार्केटिंग एसडीओ अरविंद कुमार ने बीएसएननएल की ग्लोबल सेटेलाइट फोन सर्विस की जानकारी दी। बताया कि यह सेवा उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी है, जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क या टेलीफोन कनेक्टिविटी नहीं होती है। इसमें सेटेलाइट नेटवर्क के जरिए वायस काल एवं एसएमएस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

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