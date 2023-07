Bulandshahr News: तेज रफ्तार ने छीनी जिंदगी, बाइकों की आमने सामने भीषण भिड़ंत, दो युवकों की मौत, दो घायल

Bulandshahr Road Accident News Today दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत के बाद सड़क पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गयी। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी की पड़ताल की। दो युवकों की मौके पर की मौत हो चुकी थी घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

Road Accident In Bulandshahr: दो बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत, हेलमेट नहीं लगाने पर दो युवकों की मौत, दो घायल

Your browser does not support the audio element.

बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव धनौरा में दाे बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बाइक पर सवार चारों युवकों ने हेलमेट नहीं लगाया था। इससे बाइक पर सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर है। आमने सामने से टक्कर मंगलवार की सुबह गांव दस्तुरा निवासी 25 वर्षीय रितेश पुत्र टेकचंद अपने साथी गांव रायपुर निवासी 27 वर्षीय अनमोल के साथ बाइक से बुलंदशहर जा रहा था। ककोड़ क्षेत्र के बुलंदशहर झाजर रोहड पर गांव धनौरा में उनकी बाइक की सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई। इससे बाइक पर सवार रितेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनमोल गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी बाइक पर सवार एक युवक की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हेलमेट नहीं पहने थे बाइक सवार पुलिस की मानें, तो दोनों बाइकों पर सवार युवकों ने हेलमेट नहीं लगाए थे। हादसे के बाद दो युवकों के सिर सड़क से टकरा गए, जिससे हेलमेट नहीं पहनने के कारण दोनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी बाइक पर सवार दोनों युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि दो बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई है। हेलमेट नहीं लगाने के कारण हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है। घायल दो युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी बाइक पर सवार युवकों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। एक युवक की हालत गंभीर है।

Edited By: Abhishek Saxena