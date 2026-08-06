बाबा महाकाल के दर्शन को जाने वालों के लिए अच्छी खबर: अब बुलंदशहर के डिबाई रेलवे स्टेशन पर रूकेगी बरेली-इंदौर एक्सप्रेस

संवाद सूत्र, डिबाई (बुलंदशहर)। बरेली-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन का डिबाई रेलवे स्टेशन पर ठहराव हाेगा। इस सूचना से लोगों में खुशी की लहर है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जाने वाले क्षेत्र के यात्रियों को इस ट्रेन के ठहराव से विशेष फायदा होगा। सांसद डा. भोला सिंह की मांग पर केंद्रीय रेल मंत्री ने बरेली-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन के डिबाई स्टेशन पर ठहराव को मंजूरी दे दी है।

बरेली से चलकर इंदौर की ओर जाने वाली बरेली-इंदौर एक्सप्रेस के डिबाई रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग को देखते हुये सांसद डा. भोला सिंह ने बीते मार्च माह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था। पत्र का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय रेल मंत्री ने सांसद डा. भोला सिंह को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि बरेली-इंदौर एक्सप्रेस का डिबाई रेेलवे स्टेशन पर ठहराव को मंजूरी दे दी है।

सप्ताह में एक दिन बरेली से इंदौर जाती है यह ट्रेन ट्रेन के डिबाई स्टेशन पर रूकने से क्षेत्र के सैकडों लोगों को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जाने में सहूलियत मिल सकेगी। रेलवे स्टेशन के अधीक्षक रामजी लाल मीणा ने बताया कि इस ट्रेन का ठहराव बबराला के बाद अलीगढ़ है। डिबाई क्षेत्र के लोगों के लिए इस ट्रेन में यात्रा का निकटतम स्टेशन अलीगढ़ है।