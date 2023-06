Bulandshahr News: ब्वॉयफ्रेंड के लिए छोड़ा घर, वो निकला बेवफा, बर्दाश्त नहीं हुई बेवफाई तो काटा प्राइवेट पार्ट

प्रेमिका ने प्रेमी के लिए अपने पति को भी छोड़ दिया था और ब्वॉयफ्रेंड के साथ भाग गयी। कुछ दिनों के बाद फिर से घर लौटी और पति के हाथ पैर जोड़कर घर में रहने लगी। पति ने उसे कबूल कर लिया। लेकिन प्रेम नहीं छूटा। इसके बाद प्रेमी ने नजरें फेर लीं तो बेवफाई से क्षुब्ध शादीशुदा प्रेमिका ने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट।

बेवफाई से क्षुब्ध शादीशुदा प्रेमिका ने प्रेमी का गुप्तांग काटा

बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। पड़ोसी युवक के प्यार में अंधी हुई महिला ने पति को छोड़ दिया और प्रेमी के साथ रहने लगी। प्रेमी ने बेवफाई की और उसे छोड़कर फरार हो गया। प्रेमिका वापस अपने पति के पास आ गई। मंगलवार की देर शाम महिला ने प्रेमी को बहाने से जंगल में बुलाया और धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट पर प्रहार कर दिया। घायल प्रेमी निजी चिकित्सक के पास पहुंचा, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। उधर, घायल प्रेमी के जीजा ने जहांगीराबाद थाने में आरोपित महिला के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। दो वर्ष पहले हुयी थी शादी जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की शादी कस्बा निवासी युवक दो वर्ष पूर्व हुई थी। दांपत्य जीवन ठीक चल रहा था कि महिला ससुराल में एक पड़ोसी युवक से आंखे चार कर बैठी। प्यार की पींग में दोनों ने अपनी नई दुनिया बसाने का फैसला किया और दो माह अपने-अपने घरों से फरार हो गए। एक सप्ताह पूर्व दोनों में कुछ कहासुनी हुई तो वापस कस्बे में आ गए। महिला ने पति की मानमनोव्वल की और उसके साथ रहने लगी। प्रेमी की बेवफाई से आक्रोशित महिला ने सोमवार की देर शाम करीब आठ बजे प्रेमी को फोन कर कस्बा स्थित स्कूल के पीछे प्रेमी को बुलाया। प्रेमी को बुलाकर किया उस पर हमला दोनों में कहासुनी हुई और महिला ने प्रेमी के गुप्तांग पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। लहूलुहान युवक प्रेमिका को जंगल में छोड़कर निजी नर्सिंग होम में पहुंचा। जहां चिकित्सकों ने प्रथम उपचार कर गंभीर हालत के चलते उसे दिल्ली एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। वहीं, घायल प्रेमी के जीजा ने आरोपित महिला के खिलाफ जहांगीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आइपीएस व थाना प्रभारी आदित्य बंसल ने बताया कि घायल के जीजा की तहरीर पर आरोपित महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल महिला घर से फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

