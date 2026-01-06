वैशाली एक्सप्रेस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, रोकी गई ट्रेन

बिहार के जिला सिवान क्षेत्र के गांव देवरिया निवासी रंजीत दुबे ने बताया कि वह पत्नी निभा देवी, बेटी आराध्या और सनीन के साथ वैशाली एक्सप्रेस से गाजियाबाद अपने भतीजे की सगाई व शादी में शामिल होने जा रहे थे। ट्रेन ललितग्राम से नई दिल्ली जा रही थी और वह सिवान से रविवार रात को ट्रेन में सवार हुए थे। उनकी पत्नी गर्भवती थीं। जब ट्रेन अलीगढ़ स्टेशन से आगे पहुंची तो निभा को प्रसव पीड़ा होने लगी। इसके बाद उन्होंने महिला यात्रियों से मदद मांगी और कोच में तैनात टीटीई को जानकारी दी। ट्रेन के खुर्जा जंक्शन स्टेशन पहुंचने से पहले ही महिला ने बेटे को जन्म दे दिया। जानकारी होने पर रेलवे कंट्रोल रूम द्वारा ट्रेन को खुर्जा जंक्शन स्टेशन पर रोका गया, जहां आरपीएफ प्रभारी नंदलाल मीणा टीम और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पहले से ही मौजूद थे। महिला और नवजात को ट्रेन से उतारने के बाद एंबुलेंस की मदद से खुर्जा के राजकीय महिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में दोनों का चेकअप करते हुए आवश्यक उपचार दिया गया। जानकारी होने पर रंजीत दुबे की भाभी नीतू देवी भी गाजियाबाद के छपरौला से अस्पताल पहुंच गईं। अस्पताल के चिकित्सक डा. गौरव ने बताया कि जच्चा-बच्चा की हालत ठीक है।