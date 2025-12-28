कानों में था ईयरफोन, रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक... आ गई ट्रेन और हो गया यह सब

संवाद सूत्र, जागरण, हल्दौर (बिजनौर)। ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक ईंट भट्ठे पर काम करता था। युवक की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

गांव सल्लाहपुर में रेलवे ट्रैक के दोनों ओर आबादी है। गांव वालों के लिए रेलवे ट्रैक पार करना सामान्य सी बात है। शनिवार सुबह लगभग नौ बजे गांव के मोहम्मद ताहिर का 21 वर्षीय पुत्र शाहिद रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर दुकान से सामान लेने गया था। शाहिद सामान लेकर लौटते हुए ट्रैक पार करने लगा। उसने कान में ईयरफोन लगाया हुआ था। वह मोबाइल में कुछ सुन रहा था।

अचानक शाहिद गजरौला नजीबाबाद पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन गजरौजा से नजीबाबाद की ओर जा रही थी। ट्रेन की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हुए शाहिद की मौके पर ही मौत हो गई। शाहिद के ट्रेन की चपेट में आने पर ग्रामीणों ने शोर मचा दिया। ट्रेन चालक ने हादसे का पता चलने अम्हेड़ा हाल्ट पर नियमित स्टापेज पर ट्रेन रोकी और वहां गर रेलवे स्टेशन मास्टर भरत शर्मा को सूचना दी।