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ब‍िजनौर: बंद मकान में महिला का शव मिलने से सनसनी, बेटे ने पि‍ता पर लगाया हत्‍या का आरोप

By Anuj Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Wed, 26 Aug 2026 06:10 AM (IST)

Bijnor News: बिजनौर के मिर्जापुर सैद गांव में एक बंद मकान में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बेटे ने अपने पिता पर मां की हत्या का आरोप लगाया है। आरोपि‍त फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ग्राम मिर्जापुर सैद उर्फ नयागांव में जांच को पहुंची पुल‍िस।

ग्राम मिर्जापुर सैद उर्फ नयागांव में जांच को पहुंची पुल‍िस।

HighLights

  1. शव पांच-छह दिन पुराना लग रहा था

  2. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा।

संवाद सूत्र, मंडावली (ब‍िजनौर)। ग्राम मिर्जापुर सैद उर्फ नयागांव में बंद मकान में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के उत्तराखंड के श्रीनगर से घर पहुंचे बेटे ने कमरे का ताला खोलकर मां का शव पड़ा देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतका के बेटे ने अपने पिता पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से ही आरोपित पति फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिजनौर से पहुंची फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

ग्राम मिर्जापुर सैद उर्फ नयागांव निवासी अहमद हसन का पुत्र आसिफ अपने दो अन्य भाइयों के साथ उत्तराखंड के श्रीनगर में रहकर सैलून का काम करता है। मंगलवार सुबह आसिफ किसी कार्य से अपने गांव आया था। घर पहुंचने पर उसने देखा कि मकान के एक कमरे का बाहर से ताला लगा हुआ था और घर में कोई मौजूद नहीं था।

आसिफ ने अपने पिता अहमद हसन के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। इसके बाद आसिफ ने अपने पास मौजूद दूसरी चाबी से कमरे का ताला खोला। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसकी मां शहनाज मृत अवस्था में पड़ी मिलीं। मां का शव देखकर आसिफ के होश उड़ गए।

उसने तत्काल घटना की सूचना डायल-112 को दी। थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही मृतका के बेटे आसिफ से घटना की जानकारी ली।

आसिफ ने पुलिस को बताया कि उसने बीते बुधवार को अपने माता-पिता से फोन पर बातचीत की थी। इसके बाद उसकी माता-पिता से कोई बात नहीं हुई। मंगलवार सुबह घर पहुंचने पर उसे मां का शव घर के अंदर पड़ा मिला।

आए दिन दंपती में होता था विवाद

आसिफ ने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। उसने अपने पिता अहमद पर मां शहनाज परवीन की हत्या का आरोप लगाया। बेटे ने बताया कि उसका पिता शक्की स्वभाव का है। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए बिजनौर से फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए।

थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि देखने से शव पांच से छह दिन पुराना लग रहा था। महिला की मौत कैसे हुई, इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हो सकेगी।