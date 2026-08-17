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बिजनौर में कहीं घर का गेट तोड़ने पहुंचा हाथी, तो कहीं घर में घुस गया मगरमच्छ; पिंजरे में कैद हुआ गुलदार

By Rahul Shyam Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Mon, 17 Aug 2026 02:43 PM (IST)

बिजनौर जिले में जंगली जानवरों से जुड़ी तीन घटनाएं सामने आईं हैं। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व से निकला हाथी एक घर का गेट तोड़ने का प्रयास कर रहा था, एक मगरमच्छ किसान के घर में घुस गया। एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया।

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HighLights

  1. हाथी ने गांव गादला में घर का गेट तोड़ने का प्रयास किया।

  2. पैजनिया-चांदपुर मार्ग पर एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ।

  3. नारनौर गांव में मगरमच्छ किसान के घर में घुस गया।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिले में जंगली पशुओं से जुड़े तीन मामले प्रकाश में आए हैं। मानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज से निकलकर हाथी गांव गादला में ग्रामीण में घर तक आ गया। ग्राम नारनौर में पानी के साथ बह कर आया एक मगरमच्छ किसान के घर में घुस गया। पैजनिया-चांदपुर मार्ग पर पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। 

चार-पांच दिन से रात में लगातार घरों के आसपास दिख रहा हाथी 

रेहड़ : रविवार रात अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज से निकलकर एक ईकड़ हाथी गांव गादला निवासी सरदार प्रगट सिंह पुत्र स्वर्गीय अजीत सिंह के घर आ गया। घर का मेन गेट बंद होने के कारण हाथी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया लेकिन उसने लोहे के मेन गेट को तोड़ने का प्रयास किया।

घर के मेन गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सरदार प्रगट सिंह के स्वजन ने हाथी को घर के बाहर खड़ा हुआ देख लिया। प्रगट सिंह ने फोन कर अपने पड़ोसियों को सूचना दी, जिस पर उनके पड़ोसी भी आ गए। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को वहां से खदेड़ा। शोर मचाने पर हाथी प्रगट सिंह के घर के पास स्थित रूप सिंह पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी गांव गादला के गन्ने के खेत में चला गया और पूरी रात खेत में रहा। हाथी ने गन्ने की फसल नष्ट कर डाली। ग्रामीणों ने बताया कि चार-पांच दिन से रात के समय यह ईकड़ हाथी लगातार उनके घरों के आसपास आ रहा है।

पानी बह कर आया मगरमच्छ घर में घुसा

जलीलपुर: ग्राम नारनौर में पानी के साथ बह कर आया एक मगरमच्छ एक किसान के घर में घुस गया। ग्रामीणों ने जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वह पानी से भरे बाजरे के खेत में भाग गया।
रविवार की शाम करीब 8 एक गांव से बाहर बने दिनेश शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा के घर में एक मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ दिखाई देने पर घर में मौजूद सदस्यों ने शोर मचाया तो कुछ ग्रामीण मगरमच्छ देखने उनके घर पहुंचे गये। अधिक बड़ा मगरमच्छ न होने के कारण ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे उसे पकड़ना चाहा तो तो वह पास में ही पानी से भर दौड़ कर बाजरे के खेत में भरे पानी घुस गया। काफी देर तक गांव में हंगामे जैसे स्थिति बनी रही।

पिंजरे में फंसा गुलदार

हल्दौर: गांव करनपुर गांवड़ी के निकट पैजनिया-चांदपुर मार्ग पर वन विभाग द्वारा बीस दिन पूर्व लगाए गए पिंजरे में सोमवार को एक गुलदार कैद हो गया। गुलदार के पिंजरे में फंसने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्र हो गई।
ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए गुलदार को अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग की टीम पिंजरे में कैद गुलदार को सुरक्षित चांदपुर ले गई।