ब्रिक्स सम्मेलन तक पहुंची UP के गांव की हर्बल चाय, विदेशी मेहमानों ने ली चुस्कियां; PM मोदी भी कर चुके हैं इसकी प्रशंसा

जागरण संवाददाता, बिजनौर। BRICS Summit 2026 gala dinner: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन के कार्यक्रम छाने वाली विदुर प्रेरणा स्वेदशी हर्बल चाय ब्रिक्स सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों के गाला डिनर तक पहुंच गई है। राष्ट्राध्यक्षों और अन्य मेहमानों को गांव लक्खीवाला के बनी विदेशी हर्बल टी चाय भी परोसी गई है। यह जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा रहा है। जिले में ढाई लाख से अधिक महिलाएं इस समय स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के उत्पादों को विदुर नाम से बेचा जाता है।

कोतवाली ब्लाक के गांव लक्खीवाला निवासी बबीता रानी ने लगभग एक वर्ष पहले हर्बल टी नाम से स्वयं सहायता समूह बनाया और देशी चाय बनाने शुरू की। चाय में गिलोय, मुलेठी, कच्ची हल्दी, इलायची, सौंफ आदि डाले। इस पर लेमन ग्रास के पानी का छिड़काव किया जाता है। चाय का नाम विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी रखा। ये सब अपने आप मे एक ओषधि की तरह हैं। उनकी इस चाय को बहुत पसंद किया गया। ऑनलाइन प्रमोट किया गया तो लोगों के आर्डर मिलने शुरू हो गए। आर्डर के अनुसार ही चाय बनाई जाती है।

26 जुलाई को प्रधानमंत्री ने महिलाओं द्वारा बनाई जा रही चाय का नाम मन की बात कार्यक्रम में लिया था। उन्होंने इसके स्वाद और ओषधीय गुणों की प्रशंसा की थी। इसके बाद से चाय की डिमांड बहुत बढ़ गई थी।

देशभर से चाय की।डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए समूह के पास फोन आने लगे थे। नीति आयोग की टीम भी यहां पर आई थी और चाय के काफी पैकेट ले गई थी। अब छोटे से गांव लक्खीवाला में बनी विदुर प्रेरणा स्वेदशी हर्बल टी अंतरराष्ट्रीय मंच ब्रिक्स सम्मेलन तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत मंडपम में राष्ट्राध्यक्षों के लिए गाला डिनर आयोजित किया। इसमें राष्ट्राध्यक्षों के सामने लक्खीवाला की देशी चाय भी परोसी गई है।

300 रुपये है कीमत

हर्बल टी स्वयं सहायता समूह से 11 महिलाएं जुड़ी हैं। चाय के 100 ग्राम के पैकेट पर 350 रुपये प्रिंट है लेकिन समूह इसे 300 रुपये में देता है। चाय अभी ऑनलाइन ही बेची जा रही है।

काम आया लोन का पैसा

समूह को काम करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दस लाख का लोन भी दिया गया है। उपायुक्त उद्योग अमित कुमार ने बताया कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं में लोन दिया जाता है। इससे बाकी युवा भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे।