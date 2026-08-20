बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 10 करोड़ से बने तटबंध को खतरा, खो नदी में बहे बिजली के पोल; कई गांवों में घुसा पानी
पहाड़ों पर लगातार बारिश से बिजनौर में गंगा और मालन नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे हाल ही में 10 करोड़ रुपये की लागत से बने रावली तटबंध को खतरा पैदा हो गया है।
HighLights
पहाड़ों पर लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा।
कई गांवों में घुसा पानी, सड़कें भी जलमग्न।
संवाद सूत्र, जागरण बेगावाला (बिजनौर)। पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात से मालन और गंगा लगातार उफान पर हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। इससे हाल ही में 10 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुए रावली तटबंध को खतरा पैदा हो गया है। हालांकि सिंचाई की टीम मजदूरों के साथ मौके पर है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
मालन की धारा बार-बार अपना रूख बदल रही है। मालन का पानी हरिद्वार मार्ग से उतरना कम हो गया है लेकिन उसका जोर अब खादर के गांवों की ओर हो गया है। गांवों में सड़कों पर पानी बह रहा है। वहीं गंगा की धारा भी तेज गति से बह रही है। गंगा की धारा तटबंध पर समंदर की लहरों की तरह टकरा रही है। सिंचाई विभाग की टीम ने मालन और गंगा के तटबंध पर डेरा डाल रखा है।
बिजनौर में हरिद्वार मार्ग पर मालन के पानी के बीच से निकलते वाहन।
बुधवार को मालन का पानी हरिद्वार मार्ग पर गांव गजरौलाशिव के सामने आ गया था। सड़क पर डेढ़ से दो फीट पानी आने पर यहां से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था और रूट डायवर्ट किया गया था। रात को यहां से पानी का उतरना कम हो गया। गुरुवार सुबह वाहनों का आवागमन यहां से फिर से शुरू करा दिया गया है।
मालन का पानी बुधवार रात गांव मुजफ्फरपुर केशो और बाखरपुर में भर गया है। कई घरों में भी मालन का पानी भर गया है। रावली-शहजापुद रपटे पर मालन का पानी और बढ़ गया है। यहां पर नाव के जरिए ही लोगों को नदी पार कराई जा रही है। अभी भी हजारों बीघा खेतों में मालन का पानी भरा हुआ है। गंगा में गुरुवार सुबह दस बजे तक 1.30 लाख क्यूसेक पानी बह रहा था। यह पानी अधिक नहीं है लेकिन पानी की धारा बहुत तेज है।
पानी की तेज धारा बैराज-रावली तटबंध पर समंदर की तरह टक्कर मार रही है। पानी का जोर उधर की ओर ही अधिक है जहां पक्का तटबंध बनाया गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हाल ही में 10 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए रावली तटबंध को भी इससे खतरा है। सिंचाई विभाग की टीम गंगा और मालन के तटबंधों पर तैनात है। वहीं जलीलपुर क्षेत्र में भी गंगा का पानी गांवों से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पानी कम न होने से ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
गंगा में पानी की गति बहुत अधिक है। पानी का दबाव भी तटबंध की ओर ही लग रहा है। तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। विभाग की टीम गंगा और मालन के रपटे पर तैनात हैं। भीमगौड़ा बैराज से ज्यादा पानी छोड़ने की कोई सूचना अभी नहीं है।
-कर्णपाल सिंह, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग