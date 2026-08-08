बिजनौर में सिपाही ने धोखे से शादी कर युवती को छोड़ा, पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, भूतपुरी (बिजनौर)। गांव सलावतपुर गिरधर उर्फ भज्जावाला निवासी एक युवती के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी की। कुछ समय बाद ही उसे छोड़ दिया। आरोप है कि उसने पहले से ही चार शादियां कर रखी हैं। पीड़िता की बहन ने एसपी बिजनौर से शिकायत की थी। पुलिस ने सिपाही समेत पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

गांव सलावतपुर गिरधर निवासी हिमानी के मुताबिक गांव किशनपुर कुंडा निवासी महिला मरकली देवी से कुछ माह पहले जान-पहचान हुई थी। उस दौरान मरकली ने अपने भांजे प्रदीप कुमार निवासी गांव बनवारीपुर के बारे में बताया कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और गाजियाबाद में तैनात है।

उसने हिमानी की छोटी बहन ज्योति की शादी प्रदीप से कराने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उसने यह भी बताया कि प्रदीप की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। हिमानी द्वारा बात करने पर उसके माता-पिता भी शादी के लिए तैयार हो गए।

हिमानी का आरोप है कि छह माह पहले प्रदीप तहसील नगीना के मुंसफी कोर्ट में आया और वहां विवाहनामा तैयार कराकर शादी कर ली। ज्योति को अपने गांव ले गया, लेकिन एक सप्ताह बाद ही ड्यूटी की बात कहकर गाजियाबाद चला गया। इसके बाद घर नहीं आया।

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शक होने पर जब ज्योति, बड़ी बहन हिमानी व उसके घर वालों ने जानकारी जुटाई तो प्रदीप पहले से ही शादीशुदा निकला, आरोप है कि उसने इसी प्रकार धोखे से चार शादियां कर रखी हैं। हिमानी ने एसपी बिजनौर से शिकायत की थी।