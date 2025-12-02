यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बिजनौर में 119 केंद्र निर्धारित, 4 दिसंबर तक आपत्तियां होंगी दर्ज

जागरण संवाददाता, बिजनौर। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए बोर्ड ने जिले में 119 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया है। उन्हें विद्यार्थी भी आवंटित कर दिए गए हैं। बोर्ड ने स्कूलों से केंद्र निर्धारण के संबंध में प्रधानाचार्य, प्रबंधक आदि से आपत्ति मांगी हैं।

चार दिसंबर तक आई आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद परीक्षा केंद्रों का अंतिम निर्धारण होगा।

यूपी बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है। फरवरी में परीक्षा शुरू होगी। जिले में 84 हजार 148 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

पिछले कुछ वर्षाें में यूपी बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। बोर्ड परीक्षा के लिए पिछले वर्ष जिले में 119 केंद्र परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस वर्ष भी इतने ही केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों में विद्यार्थी भी आवंटित कर दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में प्रश्न पत्र रखने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों आदि की व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है।

चार दिसंबर तक आपत्तियां होंगी दर्ज परीक्षा केंद्रों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय व राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर में चस्पा कर दी गई है। विद्यार्थियों के आवंटन, परीक्षा केंद्र से दूरी आदि के संबंध में आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर चार दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती हैं।