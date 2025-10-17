Bijnor News: कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, छात्र की मौत, माता-पिता का इकलौता पुत्र था कार्तिक

जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर कोतवाली क्षेत्र के गंज रोड पर गुरुवार देर रात अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में बीएससी के छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक अपने माता-पिता के इकलौता पुत्र था, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप घायल हो गया। उसका उपचार चल रहा है। दोनों युवक मंडावर रोड स्थित एक स्कूल में आयोजित एनुअल फंक्शन में शामिल होकर कार से घर लौट रहे थे।

शहर कोतवाली के गांव जीतपुर निवासी 21 वर्षीय कार्तिक पुत्र अंचित कुमार उर्फ पप्पू अपने गांव के दोस्त 19 वर्षीय चाहत पुत्र दीपेंद्र सिंह के साथ गुरुवार रात मंडावर रोड स्थित एमडी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्श्न में गए गए। रात करीब 11 बजे दोनों एसयूवी कार से घर लौट रहे थे।

कार को कार्तिक चला रहा था। बिजनौर-गंज के बीच उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ में टकरा गई। जोरदार टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर स्वजन व पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार से दोनों युवकों को बाहर निकाला। दोनों को मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहां कार्तिक की मौत हो गई। चाहत का एक अस्पताल में उपचार चल रहा है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार्तिक बीएससी फाइनल का छात्र था और अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी मौत से स्वजन में कोहराम मचा गया है। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। घायल चाहत बीसीए की पढ़ाई कर रहा है और वह भी अपने परिवार का इकलौता भाई है। शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि हादसे की कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दुर्घटना की समय कार की रफ्तार तेज थी।