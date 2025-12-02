शादी में टेंट लगवाना है!... यह कहकर बुलाया था पिता को और उगलवा लिया आतंकी बेटे का राज

संवाद सूत्र, जागरण, रेहड़ (बिजनौर)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव मच्छमार निवासी आसिफ उर्फ आरिश की गिरफ्तारी का जाल टेंट लगवाने के बहाने बिछाया था। आसिफ के पिता अल्ताफ शाह टेंट लगाने का काम करते हैं। दिल्ली पुलिस टीम के सदस्य उन्हें टेंट लगवाने की बात कहकर गांव से बाहर ले गए थे। यहां उन्होंने फोन पर आसिफ की जानकारी ली और उत्तराखंड के थाना बाजपुर के पास से गांव खेला खेड़ा के पास उसे दबोच लिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को दिनभर इंटेलीजेंस, खुफिया एजेंसियों ने उसके स्वजन से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने रविवार दोपहर रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव मच्छमार निवासी 22 वर्षीय आसिफ को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि वह पाकिस्तानी गैंग्स्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में था। आरोप है कि उसने पंजाब के गुरदासपुर में रेकी की थी और उसे वहां ग्रेनेड फेंकने की लिए कहा गया था। पुलिस ने इसके दो साथी की गिरफ्तारी के बाद रविवार को आसिफ को दबोचा।

आसिफ का नाम सामने आने पर दिल्ली की स्पेशल टीम रविवार दोपहर एक बजे तीन गाड़ियों से गांव मच्छमार पहुंची। टीम ने दो गाड़ियां गांव के बाहर खड़ी की। जबकि एक गाड़ी में सवार कुछ लोग सादी वर्दी में आसिफ के घर पहुंचे। आसिफ गांव के कुछ लोगों के साथ अनाज खरीदने उत्तराखंड के जिला ऊधमसिंह नगर गया था। टीम ने अल्ताफ से कहा कि उनके यहां शादी है। गांव से कुछ दूर टेंट लगवाना है।

अल्ताफ ने कहा कि वह अब टेंट नहीं लगाता, उसका छोटा बेटा फैसल बाजपुर में टेंट की दुकान पर काम करता है। टीम ने अल्ताफ से कहा कि वह एक बार जगह खुद देख ले और बाद में बेटे को बुला लेना। अल्ताफ टीम के साथ गाड़ी में बैठाकर गांव के बाहर आ गया। यहां टीम ने उससे आसिफ के बारे में पूछताछ की। अल्ताफ ने बताया कि वह गांव बाजपुर गया है। पुलिस ने अल्ताफ के मोबाइल फोन से आसिफ से बात की। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया। अल्ताफ को लेकर टीम बाजपुर थाने के गांव केला खेड़ा पहुंची और आसिफ को दबोच लिया। अल्ताफ को रेहड़ थाने में छोड़ दिया गया।

