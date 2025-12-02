Language
    शादी में टेंट लगवाना है!... यह कहकर बुलाया था पिता को और उगलवा लिया आतंकी बेटे का राज

    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:43 PM (IST)

    पिता को शादी में टेंट लगवाने के बहाने बुलाकर उससे एक आतंकी समर्थक का राज उगलवा लिया गया। खुफिया विभाग के अधिकारी ने चतुराई से बातचीत शुरू की और पिता अनजाने में आतंकी समर्थक के बारे में जानकारी दे बैठे। यह मामला अब जांच के अधीन है और अधिकारी आतंकी नेटवर्क को उजागर करने के लिए इस जानकारी का उपयोग कर रहे हैं।

    रेहड़ के गांव मच्छमार में आसिफ उर्फ आरिश की मां से पूछताछ करते स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट बिजनौर के वीरेंद्र बिष्ट। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, रेहड़ (बिजनौर)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव मच्छमार निवासी आसिफ उर्फ आरिश की गिरफ्तारी का जाल टेंट लगवाने के बहाने बिछाया था। आसिफ के पिता अल्ताफ शाह टेंट लगाने का काम करते हैं। दिल्ली पुलिस टीम के सदस्य उन्हें टेंट लगवाने की बात कहकर गांव से बाहर ले गए थे। यहां उन्होंने फोन पर आसिफ की जानकारी ली और उत्तराखंड के थाना बाजपुर के पास से गांव खेला खेड़ा के पास उसे दबोच लिया था।

    सोमवार को दिनभर इंटेलीजेंस, खुफिया एजेंसियों ने उसके स्वजन से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने रविवार दोपहर रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव मच्छमार निवासी 22 वर्षीय आसिफ को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि वह पाकिस्तानी गैंग्स्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में था। आरोप है कि उसने पंजाब के गुरदासपुर में रेकी की थी और उसे वहां ग्रेनेड फेंकने की लिए कहा गया था। पुलिस ने इसके दो साथी की गिरफ्तारी के बाद रविवार को आसिफ को दबोचा।

    आसिफ का नाम सामने आने पर दिल्ली की स्पेशल टीम रविवार दोपहर एक बजे तीन गाड़ियों से गांव मच्छमार पहुंची। टीम ने दो गाड़ियां गांव के बाहर खड़ी की। जबकि एक गाड़ी में सवार कुछ लोग सादी वर्दी में आसिफ के घर पहुंचे। आसिफ गांव के कुछ लोगों के साथ अनाज खरीदने उत्तराखंड के जिला ऊधमसिंह नगर गया था। टीम ने अल्ताफ से कहा कि उनके यहां शादी है। गांव से कुछ दूर टेंट लगवाना है।

    अल्ताफ ने कहा कि वह अब टेंट नहीं लगाता, उसका छोटा बेटा फैसल बाजपुर में टेंट की दुकान पर काम करता है। टीम ने अल्ताफ से कहा कि वह एक बार जगह खुद देख ले और बाद में बेटे को बुला लेना। अल्ताफ टीम के साथ गाड़ी में बैठाकर गांव के बाहर आ गया। यहां टीम ने उससे आसिफ के बारे में पूछताछ की। अल्ताफ ने बताया कि वह गांव बाजपुर गया है। पुलिस ने अल्ताफ के मोबाइल फोन से आसिफ से बात की। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया। अल्ताफ को लेकर टीम बाजपुर थाने के गांव केला खेड़ा पहुंची और आसिफ को दबोच लिया। अल्ताफ को रेहड़ थाने में छोड़ दिया गया।

    स्वजन से पूछताछ की गई
    आसिफ की गिरफ्तारी के बाद स्वजन से पूछताछ की गई है। दिल्ली पुलिस की जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। आलोक सिंह, सीओ अफजलगढ़
    आतंकी घटना में फंसाने की दी थी धमकी
    आसिफ के पिता बेटे को निर्दोष बात रहे हैं। उनका कहना है कि शहजाद भट्टी और विकास प्रजापति द्वारा दिए गए निर्देश पर हैंड ग्रेनेंड फेंकने से मना करने के बाद फंसाने की धमकी दे रहे थे। इन्कार करने पर दोनों ने इंस्टाग्राम पर काल कर आतंकी घटना में फंसाने की धमकी दी थी।