नदी में टाटा मैजिक गिरा, चार की मौत, बेटियों को बाहर निकाल रहा था अनवर तभी आया पानी का तेज बहाव और खत्म हुआ सब

बरसाती नदी पांवधोई के तेज बहाव में एक टाटा मैजिक बृहस्पतिवार की रात्रि बह गईं टाटा मैजिक में सवार एक ही परिवार के पांच लोग नदी में डूब गए। जिनमें से दो महिलाओं व दो मासूम बच्चियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वाहन चालक एवं परिवार के मुखिया ने बामुश्किल तैरकर नदी से बाहर निकाल कर अपनी जान बचाई।

संवाद सूत्र, नगीना, नंदकिशोर। एक पिता को अपनी दोनों मासूम बच्चियों को सकुशल बचाने की ममता बार-बार मौत के मुंह में ले गई लेकिन फिर भी वह अपनी दोनों बच्चियों, पत्नी व बहन को नहीं बचा सका और चारों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बेबस परिवार का मुखिया अनवर ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा है कि तूने मुझे किस लिए बचाए, जब मेरा पूरा परिवार ही उजड़ गया अब मैं किसके सहारे बची जिंदगी काटूंगा। टाटा मैजिक पांवधोई नदी में डूबी बृहस्पतिवार की रात्रि जैसे ही टाटा मैजिक वाहन पांवधोई नदी में डूबी तो उसी समय इसी मार्ग से एक कार और आ रही थी। कर चालक ने पूरा घटनाक्रम पुरैनी के ग्रामीणों को बताया। ग्रामीणों का कहना है कि अनवर ने टाटा मैजिक पानी में डूबते ही खिड़की के रास्ते गाड़ी से बाहर निकाल और दोनों बेटियों को भी बाहर निकाला। बड़ी बेटी को कंधे पर और छोटी को गोद में लेकर बाहर किनारे छोड़ने तैर कर जा रहा था। इतने में उसकी पत्नी ने आवाज लगा दी, वह पत्नी की ममता में फिर से गाड़ी के अंदर गया और पत्नी को भी निकाल कर ला रहा था तभी पानी के तेज बहाव में उसके कंधे पर बैठी बड़ी उमेजा व गोद में लिए छोटी बेटी आयजा उससे छूटकर पानी के तेज बहाव में बह गई और पत्नी भी पानी में डूब गई वह बेहोशी की हालत में किनारे तक पहुंचा। ग्रामीणाें ने महिला को नदी से निकाला ग्रामीणों व पुलिस ने महिला को नदी से बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। काफी तलाश करने के बाद भी दोनों बच्चों का रात्रि के समय कुछ पता नहीं चल सका, सुबह दोनों के शव नदी की झाड़ियों में फंसे मिले। मकान की हालत जर्जर, आवास के लिए पत्नी के नाम से भरा था फॉर्म पूरे परिवार की एक साथ डूब कर मौत हो जाने के बाद अनवर का रो-रो कर बुरा हाल है। वह रो-रो कर यही कह रहा है कि उसने अपनी पत्नी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भी भरा था, वह अपनी पत्नी व बच्चों के लिए एक अलग मकान बनाना चाहता था लेकिन सब कुछ खत्म हो गया।

