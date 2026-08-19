बिजनौर के ब्लड बैंक में बेचा गया था लक्सर कैंप में एकत्रित किया खून, सपा नेता का बेटा भी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बिजनौर। बिना अनुमति के कैंप लगाकर खून का सौदा करने वाले गिरोह को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें सपा नेता का बेटा भी शामिल है। जांच में सामने आया है कि कैंप से लिया गया खून बिजनौर के ब्लड बैंक में बेचा गया था।

गिरफ्तारी के दौरान बरामद 27 यूनिट ब्लड बिजनौर लाया जा रहा था। बिजनौर में सपा नेता के बेटे का ब्लड बैंक है। इससे पता चलता है कि जिले के ब्लड बैंक में खून का बड़ा खेल चल रहा है। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग ब्लड बैंकों की जांच शुरू करने की तैयारी कर रही है।

शहर के आवास विकास कॉलोनी निवासी मदनलाल सैनी सपा के प्रदेश कार्यकारणी में विशेष आमंत्रित सदस्य है। 16 अगस्त को उसके बेटे दुष्यंत सैनी को हरिद्वार की लक्सर थाना पुलिस ने चार साथियों के साथ स्कॉर्पियो में गिरफ्तार किया था।

आरोप है कि दुष्यंत सैनी अपने साथियों के साथ बिना अनुमति के गांव-देहात में ब्लड डोनेट के लिए कैंप लगाता था। जिले के ब्लड बैक न ले जाकर गैर प्रदेशों और बिजनौर में ले जाकर आठ से दस हजार रुपये प्रति यूनिट बेचता था।

गिरफ्तारी के समय कैंप में लिया गया 27 यूनिट ब्लड बिजनौर ही ला रहे थे। पहले भी कैंप लगाए गए थे। इन कैंप से लिया गया खून बिजनौर में बेचा गया था। इस तरह खून की सौदेबाजी का राजफाश होने पर पुलिस व स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच मच गई है। ब्लड बैंकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इस समय जिले में 17 ब्लड बैंक हैं। इनमें नजीबाबाद रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने सपा नेता मदनलाल सैनी का भी ब्लड बैंक है। इससे उसका बेटा देखता है। अप्रैल माह में एक और ब्लड बैंक मदनलाल सैनी के बेटे ने लक्सर में खोला था।

पुलिस की जांच में सामने आ रहा है कि खून की तस्करी करने के लिए ही यह ब्लड बैंक खोले गए हैं। जिससे खून का धंधा आसानी से चल सके। हरिद्वार पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पहले दो कैंप कहां लगे थे। उनका ब्लड किस ब्लड बैंक में बेचा गया है। यह जांच की जा रही है।

अब तक की प्रारंभिक जांच में सपा नेता के ब्लड बैंक में बेचे जाने की बात सामने आ रही है। अब पुलिस व स्वास्थ्य विभाग जल्द ही ब्लड बैंकों की जांच शुरू करने की तैयारी कर रही है। हरिद्वार पुलिस के राजफाश का वीडियो और तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।