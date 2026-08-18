VIDEO: बिजनाैर के सपा नेता का बेटा खून की तस्करी के आरोप में हरिद्वार पुलिस ने दबोचा
बिजनौर निवासी सपा नेता मदनलाल सैनी के बेटे दुष्यंत सैनी को हरिद्वार की लक्सर पुलिस ने चार साथियों संग खून की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन पर बिना अनुमति कैंप लगाकर रक्त को गैर-प्रदेशों में ऊंचे दामों पर बेचने का आरोप है।
HighLights
बिना अनुमति कैंप लगाकर रक्त बेचने का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
सपा प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य ने आरोपों से किया इन्कार।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर के आवास विकास कालोनी निवासी सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य मदनलाल सैनी का बेटा दुष्यंत सैनी को हरिद्वार की लक्सर थाना पुलिस ने चार साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दुष्यंत सैनी अपने साथियों के साथ बिना अनुमति के गांव-देहात में ब्लड डोनेट के लिए कैंप लगाते थे। सपा नेता ने आरोपों से इन्कार किया है।
जिले के ब्लड बैक न ले जाकर गैर प्रदेशों में जाकर मोटे दामों पर बेचते थे। खून की तस्करी की जानकारी पर लक्सर पुलिस ने सभी को दबोच लिया। मदनलाल काफी समय से सपा से जुड़े हैं। मदन सैनी भी विवादों में रहा है। उस पर भी जमीन संबंधित धोखाधड़ी के केस दर्ज है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
सपा नेता मदनलाल सैनी का कहना है कि उनका छह साल से बिजनौर जिले में ब्लड बैंक है। चार महीने पहले लक्सर में भी ब्लड बैंक खोला है। ब्लड उनके खुद के ब्लड बैंक में जमा कराया गया था। वे सपा नेता है। इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने भी धाराएं कम कर दी हैं।
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दो लकड़ी तस्कर गिरफ्तार
रेहड़ : अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज में प्रतिबंधित प्रजाति खैर के पेड़ों का अवैध रूप से कटान कर रहे दो लकड़ी तस्करों को वनकर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि उनके तीन साथी कार लेकर मौके से फरार हो गए।
रविवार रात वन दरोगा फूल सिंह, मजरुलहसन, रवि कुमार, वन रक्षक विवेक चौधरी, मंसूर अली, गौरव कुमार आदि वनकर्मी रानी नांगल सेक्शन में रात्रि गश्त कर रहे थे। इस दौरान जसपुर मौजा बीट के कक्ष संख्या 6-ए में बनैली नदी के किनारे एक कार दिखाई दी। आसपास से पेड़ काटने की आवाज भी आ रही थी। वनकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और खैर के पेड़ों का अवैध रूप से कटान कर रहे दो लोगों को दबोच लिया। हालांकि तीन अन्य तस्कर कार लेकर फरार हो गए।
पकड़े गए आरोपितों ने वनकर्मियों को अपने नाम कुलविंदर सिंह पुत्र जसविंदर निवासी गांव जोगीपुरा, जिला ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड और पाला सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी गांव रानी नांगल, रेहड़ बताए। वन क्षेत्राधिकारी अंकिता किशोर ने बताया कि मौके से तस्करों द्वारा काटी गई लगभग बारह कुंतल खैर की लकड़ी बरामद हुई है। कुलविंदर सिंह, पाला सिंह समेत पांचों आरोपितों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। फरार तीन तस्करों और कार की तलाश की जा रही है।