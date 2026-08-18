VIDEO: बिजनाैर के सपा नेता का बेटा खून की तस्करी के आरोप में हरिद्वार पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर के आवास विकास कालोनी निवासी सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य मदनलाल सैनी का बेटा दुष्यंत सैनी को हरिद्वार की लक्सर थाना पुलिस ने चार साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दुष्यंत सैनी अपने साथियों के साथ बिना अनुमति के गांव-देहात में ब्लड डोनेट के लिए कैंप लगाते थे। सपा नेता ने आरोपों से इन्कार किया है।

जिले के ब्लड बैक न ले जाकर गैर प्रदेशों में जाकर मोटे दामों पर बेचते थे। खून की तस्करी की जानकारी पर लक्सर पुलिस ने सभी को दबोच लिया। मदनलाल काफी समय से सपा से जुड़े हैं। मदन सैनी भी विवादों में रहा है। उस पर भी जमीन संबंधित धोखाधड़ी के केस दर्ज है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

सपा नेता मदनलाल सैनी का कहना है कि उनका छह साल से बिजनौर जिले में ब्लड बैंक है। चार महीने पहले लक्सर में भी ब्लड बैंक खोला है। ब्लड उनके खुद के ब्लड बैंक में जमा कराया गया था। वे सपा नेता है। इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने भी धाराएं कम कर दी हैं।

रविवार रात वन दरोगा फूल सिंह, मजरुलहसन, रवि कुमार, वन रक्षक विवेक चौधरी, मंसूर अली, गौरव कुमार आदि वनकर्मी रानी नांगल सेक्शन में रात्रि गश्त कर रहे थे। इस दौरान जसपुर मौजा बीट के कक्ष संख्या 6-ए में बनैली नदी के किनारे एक कार दिखाई दी। आसपास से पेड़ काटने की आवाज भी आ रही थी। वनकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और खैर के पेड़ों का अवैध रूप से कटान कर रहे दो लोगों को दबोच लिया। हालांकि तीन अन्य तस्कर कार लेकर फरार हो गए।