चंडीगढ़ में 7 साल का लिव-इन, 3 बच्चे, 'संदीप' बने सलमान ने सच सामने आने पर शादी से किया इनकार; युवती को घर से निकाला 

संवाद सहयोगी,धामपुर (बिजनौर)। करीब सात वर्ष पहले मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से संदीप बनकर दोस्ती की। इसके बाद इतने वर्ष तक उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहा। बिना शादी के ही उनके तीन बच्चे हो गए।

अब आरोपित ने युवती से शादी करने से इनकार करते हुए उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

देवरिया जिले के एक गांव निवासी 28 वर्षीय युवती ने धामपुर पुलिस को बताया कि वह वर्ष 2019 में चंडीगढ़ के एक माॅल में नौकरी करती थी। वहां गांव हबीबवाला निवासी युवक आटो चलाता था। उसने अपना नाम संदीप बताया, जिससे बाद उनकी दोस्ती हो गई।

संदीप ने उससे शादी का वादा किया। इसके बाद दोनों लिव-इन में रहने लगे। युवती का आरोप है कि इतने वर्ष में उनके तीन बच्चे भी हुए। बाद में उसे पता लगा संदीप ने अपना नाम छिपाकर उसे अपने साथ रखा, जबकि वह सलमान है। कुछ समय पहले वह उसको लेकर अपने गांव आया, जहां युवती करीब एक महीना रही।

युवती का आरोप है कि गांव में सलमान ने उसके साथ मारपीट की और तीनों बच्चों को अपने साथ रखकर उसको घर से निकाल दिया। कोतवाली प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि युवती की तहरीर पर सलमान उर्फ संदीप के खिलाफ मंगलवार रात मुकदमा दर्ज कर लिया है।