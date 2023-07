Bijnor News: बिजनौर में कोटावाली नदी के तेज बहाव में फंसी रोडवेज बस, यात्रियों में मची चीख-पुकार

Bijnor News बिजनौर में कोटावाली नदी का जलस्तर शन‍िवार दोपहर अचानक बढ़ने वहां से गुजर रही रोडवेज बस तेज बहाव में फंस गई। ज‍िससे बस में मौजूद यात्र‍ियों में चीख-पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुल‍िस ने क्रेन और जेसीबी की मदद से बस को नदी के तेज बहाव से न‍िकालने के ल‍िए राहत-बचाव कार्य आननफानन शुरु कर द‍िया है।

Bijnor News: बिजनौर में कोटावाली नदी के तेज बहाव में फंसी रोडवेज बस

