Bijnaur News : राशन डीलर अंगूठे लगवा लेता है मगर राशन नहीं देता; अधिकारी के पास शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण

Bijnaur News update ग्राम पंचायत करीगनगर उर्फ उलेढ़ा के राशन कार्ड धारकों ओमपाल सिंह जसवंत महिपाल सुरेंद्र सिंह रूप सिंह वीर सिंह संतराम आदि ने राशन डीलर शिवकुमार की एसडीएम से शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राशन डीलर ने उन्हें मई माह का राशन वितरित नहीं किया है जबकि उसने बायोमैट्रिक मशीन पर अंगूठे लगवा लिए थे।

Bijnaur News : राशन डीलर अंगूठे लगवा लेता हैं मगर राशन नहीं देता; अधिकारी के पास शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, हीमपुरदीपा: राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर पूर्ति विभाग की टीम ने गांव वालों से पूछताछ की। गांव वालों ने मई माह में राशन नहीं वितरित करने का आरोप लगाया। जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। ग्राम पंचायत करीगनगर उर्फ उलेढ़ा के राशन कार्ड धारकों ओमपाल सिंह, जसवंत, महिपाल, सुरेंद्र सिंह, रूप सिंह, वीर सिंह, संतराम आदि ने राशन डीलर शिवकुमार की एसडीएम से शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राशन डीलर ने उन्हें मई माह का राशन वितरित नहीं किया है जबकि उसने बायोमैट्रिक मशीन पर अंगूठे लगवा लिए थे। एसडीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक नीरज वर्मा ने विभागीय टीम के साथ गांव जाकर जांच की। जांच में भी गांव वालों ने मई में राशन वितरित करने का आरोप लगाया। कहा कि राशन के बारे में पूछने पर राशन डीलर अभद्रता करता है। पवन, प्रमोद, धर्मेंद्र, कालू, श्वेता आदि ने तीन माह से राशन न मिलने की शिकायत की। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच कर ली गई है। इसकी रिपोर्ट अफसरों को दे दी जाएगी।

Edited By: Mohammed Ammar